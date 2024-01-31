Почему во время секса трудно расслабиться во время секса

Для того, чтобы сексуальный опыт был приятным и удачным, нужно иметь соответствующий настрой. Но некоторых людей во время секса преследует тревога и страх.

Опасения, связанные с достижением оргазма, состоянием своего тела или сложностями на работе, могут препятствовать гармоничной сексуальной жизни.

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Страхи

Психотерапевт Рэйчел Райт считает, что диалоги о сексе часто фокусируются не на удовольствии, а на том, чего следует избегать. По ее словам, нам чаще говорят о том, как не заразиться ВИЧ или предотвратить нежелательную беременность, что вызывает страх перед сексуальными отношениями из-за связанных с ними опасностей. Это может привести к тому, что мы сконцентрируемся не на удовольствии, а на возможных рисках.

Влияние порнографии

По мнению Райт, люди, которые не получили грамотного сексуального образования, обращаются к порнографии за информацией. Однако она является развлекательным контентом и формирует неправдоподобные ожидания, что может вызвать тревогу о своих способностях, затрудняя расслабление во время секса.

Самооценка

Исследование, опубликованное в Journal of Sex Research, выявило, что около трети студенток чувствует себя неловко во время секса из-за того, что они недовольны своим телом. Скромность и комплексы мешают им наслаждаться сексом и достигать оргазма.

Райт также указывает, что иногда недостаток уверенности проявляется из-за того, что человек чувствует себя плохим партнером, беспокоясь о том, что он не может достичь оргазма сам или удовлетворить партнера. Если сконцентрироваться на этих страхах, они будут лишь усиливаться, что ведут к еще большему напряжению во время секса.

Повседневные проблемы

Домашние обязанности, проблемы на работе и другие повседневные сложности могут увеличить уровень стресса. Это может привести к снижению сексуального влечения и затруднить сосредоточенность на сексуальном возбуждении.

Сексуализированное насилие в прошлом

Прошлые воспоминания о насилии могут влиять на сексуальную жизнь. У пострадавших людей могут появляться травмирующие воспоминания, а некоторые действия могут восприниматься как триггеры.