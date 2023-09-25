Ученые смогли пересадить генномодифицированное сердце свиньи мужчине

Первый пациент, перенесший аналогичную операцию в 2022 году в том же медучреждении, умер. Однако у нового реципиента не было другого выхода, кроме как согласиться на ксенотрансплантацию.

Пересадка ГМ-сердца свиньи

Хирурги из Балтимора вторично пересадили генетически модифицированное сердце свинье человеку. Пациентом стал 58-летний Лоуренс Фосетт – житель города Фредерик, ветеран Военно-морских сил США. Сейчас он чувствует себя лучше и дышит самостоятельно, а сердце работает без помощи вспомогательной аппаратуры.

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Фосетт решился на операцию из-за терминальной стадии неизлечимой болезни сердца и целого комплекса других заболеваний. В трансплантации сердца от человека-донора ему отказали, в частности, из-за заболевания периферических артерий и внутреннего кровотечения.



Лоуренс Фосетт после трансплантации / Фото UMMS

Процедурой руководил доктор Бартли Гриффит, он же в январе 2022 года произвел пересадку ГМ-сердца свиньи 57-летнему Дэвиду Беннетту, умершему через два месяца из-за осложнений. Признаков отторжения не было, сам орган функционировал хорошо, но в нем обнаружили следы свиного цитомегаловируса из семейства герпесвирусов.

Как происходила трансплантация

В этот раз представители Медицинской школы Университета Мэриленда (UMSOM) заверили, что они неоднократно проверяли свинью, сердце которой использовали для трансплантации, на наличие как цитомегаловируса, так и антител к нему. Для этого применили новый метод анализа.

Операцию одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, выдавшее экстренное разрешение.

Мы еще раз предложили умирающему пациенту шанс на долгую жизнь и невероятно благодарны господину Фосетту за его храбрость и готовность помочь расширить наши знания в этой области»,

– отметил хирург Бартли Гриффит.

Трансплантированное Фосетту сердце получили от свиньи, перенесшей десять генетических модификаций: ей удалили три гена, которые спровоцировали бы отторжение организмом человека, и добавили шесть человеческих генов, помогающих иммунной системе принять орган. Также животное потеряло ген, ответственный за рост сердца, чтобы оно не стало слишком большим.

Согласно официальным данным, около 110 тысяч жителей США находятся в очереди на трансплантацию, а по меньшей мере шесть тысяч ежегодно умирают, так и не дождавшись операции. Ксенотрансплантация способна спасти тысячи жизней, но может быть смертельно опасна из-за риска передачи зоонозного патогена человеку и иммунного ответа реципиента на чужеродный орган.