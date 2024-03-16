Изобрели революционный способ производства инсулина

Ученые изобрели революционный метод выработки человеческого инсулина из молока коровы. Этот способ может решить глобальную проблему нехватки инсулина в мире, а также сделать лечение диабета дешевле и доступнее.

Открытию обязаны ученым из Университета Иллинойса и Университета Сан-Паулу. Метод, основан на генной инженерии. Похоже, что он может изменить подход к лечению диабета.

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Суть нового метода

Ученые обнаружили, что корова, в которую попреедньо вводят человеческую ДНК, способную производить инсулин, родила трансгенного теленка.

. Метод генной инженерии позволил ученым настроить экспрессию человеческой ДНК только в молочной железе коровы, то есть вероятность возникновения нежелательных эффектов в других тканях отсутствует. На практике это позволило корове производить человеческий инсулин в молоке.

"Несмотря на то, что первая трансгенная корова производила меньше молока, чем было прогнозируемо, содержание человеческого инсулина в нем было высоким", – говорится в исследовании.

Перспектива открытия

Ученые настаивают, что эти новые данные дают толчок к масштабному производству инсулина с использованием трансгенных коров.

В дальнейшем ученые планируют повторно клонировать корову и работать над увеличением ее производительности. Имея стабильное производство инсулина, они благодаря трансгенным коровам, обеспечить мир необходимым количеством инсулина.

И так, они признают, что для внедрения этой технологии в медицинскую практику еще далеко, ведь нужны одобрения соответствующих органов. И команда уверена, что трансгенные коровы – это ключ к решению проблемы доступа к инсулину для больных диабетом во всем мире.