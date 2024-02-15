Создали точный тест на шизофрению: и это прорыв, потому что сейчас ее нереально выявить на ранних этапах

Ученые создали анализ, который помогает выявить шизофрению: оценить риски развития болезни в будущем и установить текущую тяжесть течения болезни. Для этого достаточно лишь сдать кровь.

Проблема пациентов с шизофренией в том, что ее признаки трудно заметить на ранних стадиях и именно эту проблему взялись решить ученые из Школы медицины Университета Индианы. Исследование уже опубликовали в медицинском журнале Nature Publishing Group Molecular Psychiatry.

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Это очень важное исследование в контексте того, что ранняя диагностика шизофрении помогает минимизировать вред, который неврологическое заболевание наносит телу и разуму человека.

Какой анализ предлагают ученые

Исследователи разработали анализ крови благодаря отслеживанию физических изменений в организме. То есть, нашли биомаркеры, которые указывают на психоз. А чтобы понять, какие именно биомаркеры на это указывают, исследователи использовали данные о пациентах за десятилетия. Они анализировали главные симптомы, такие как галлюцинации и бредовые состояния и сопоставили их с химическими показателями крови.

Это открывает новые терапевтические возможности

Тестировать по новой методике ученые планируют уже в этом году. Тест будет доступен в конце этого года. Его будет представлять компания MindX Sciences.

С некоторыми из биомаркеров, которые смогли установить исследователи, уже можно работать в области лечения. Против них существуют препараты, которые применяют для лечения других заболеваний. Это потенциально может ускорить изучение их применения при шизофрении.

Некоторые из имеющихся лекарств уже работают достаточно хорошо, если начать лечение на ранней стадии, это может дать хороший результат. Социальная поддержка также имеет первостепенное значение,

- отметил профессор психиатрии и медицинской неврологии Александр Никулеску.

К слову, ранее группа ученых из Квинслендского центра исследований психического здоровья установила, что наличие кошки в доме может увеличить вероятность развития шизофрении вдвое. Все из-за токсоплазмоза, который передается этими животными.