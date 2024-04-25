Новый тест выявляет 3 основных типа рака по одной капле крови

Новый тест на базе искусственного интеллекта потенциально сможет точно и быстро выявлять рак поджелудочной железы, желудка или колоректального рака, используя всего лишь одну каплю крови.

Выявляя определенные химические вещества в крови, тест может определить наличие рака у пациента примерно в 82 – 100% случаев.

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Метод использует искусственный интеллект для анализа побочных продуктов метаболизма в образцах крови. Эти метаболиты, которые содержатся в сыворотке, могут действовать как биомаркеры, сигнализируя о наличии рака в организме.

Скрининг этих биомаркеров крови ранее рассматривали как потенциальный способ диагностики рака на более ранних стадиях заболевания.

Что предлагает новый метод

. Несмотря на то, что рак поджелудочной железы, желудка и колоректальный рак являются заболеваниями, которые имеют высокие риски смертности, пока не существует отдельных анализов крови, которые были бы достаточно точными для диагностики этих заболеваний.

В новом исследовании команда провела несколько тестов, которые показали, что инструмент может точно отличать пациентов с раком от здоровых людей. Они также доказали, что высушенная кровь подходит для тестирования так же хорошо, как и традиционные тесты на основе жидкой крови.

По словам ученых, их новый тест может сократить предполагаемую долю необнаруженных случаев рака примерно на 20 – 50%, если его использовать для скрининга рака на уровне населения.

Исследователи резюмировали, что новый тест в ближайшем будущем все же не будут широко применять, но это уже значительный прогресс в диагностике рака, который потенциально имеет важное значение для программ скрининга рака.