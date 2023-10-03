АСИТ-терпаия: действительно ли аллергию можно вылечить

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) – единственный действенный метод лечения аллергии. Она позволяет значительно уменьшить клинические проявления заболевания, следовательно, снизить дозу противоаллергических препаратов или вообще от них отказаться.

Сейчас во всем мире активно используется АСИТ-терапия в форме инъекций, при которой небольшое количество аллергена вводится в плечо пациента. Такой подход позволяет организму привыкнуть к аллергену и уменьшает ответ на него иммунной системы.

Также на тему В каких случаях ребенку точно нельзя делать прививку

Что такое АСИТ-терапия

Постепенно увеличивая дозу, достигают десенсибилизации, когда иммунная система становится менее реактивной к аллергену. Это помогает снизить или избежать аллергических реакций при контакте с настоящим аллергеном.

АСИТ также может предотвратить развитие тяжелых форм аллергии, таких как анафилактический шок, отек Квинке или астма. Он также может предотвратить распространение аллергической реакции на другие виды аллергенов.

Как и у любого другого метода лечения, АСИТ имеет противопоказания, в том числе абсолютные. К последним относятся возраст до двух лет, беременность, плохо контролируемая или неконтролируемая бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания в активной форме, СПИД и злокачественные новообразования.

Может АСИТ не подействовать

АСИТ может быть неэффективным в некоторых случаях:

Во-первых, неправильно поставленный диагноз или выбор неподходящих аллергенов может привести к неудаче в АСИТ-терапии. Точное определение аллергена, который вызывает реакцию, важно для успешного лечения.

Во-вторых, ошибки в проведении самой процедуры АСИТ могут повлиять на результаты. Важно соблюдать правильную методику и дозировку при введении аллергена.

В-третьих, неготовность пациента выполнять рекомендации врача, такие как прием лекарства или ограничение контакта с аллергеном во время лечения, может существенно повлиять на результаты.

В остальном АСИТ – высокоэффективная терапия, позволяющая на 40% улучшить состояние человека в течение первого года лечения. Кроме того, АСИТ подходит не для всех видов аллергий. Как правило, для нее подбирают аллергены, с которыми сложно или невозможно перестать контактировать, такие, как пыльца, клещи домашней пыли, споры грибов, укусы насекомых.

А вот для коррекции состояния при аллергии на пищевые продукты или металл АСИТ не используют. Потому что в этом случае вполне реально не контактировать с металлом или отказаться от того или иного продукта.