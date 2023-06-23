Под предлогом подготовки к новой пандемии ВОЗ узурпирует власть – правда или конспирология

В последнее время распространяется новая теория заговора, будто Всемирная организация здравоохранения хочет получить больше власти, чтобы управлять государствами и их политикой. Объясняем почему это не так.

ВОЗ захватывает власть

В сети распространяют информацию, ссылаясь на выступление Мислава Колакушича, депутата Европарламента от Хорватии, что ВОЗ следует объявить террористической организацией.

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Пользователи приводят несколько аргументов:

ВОЗ пытается узурпировать власть и получить полномочия руководителей 194 государств-членов под прикрытием новой пандемии, объявленной на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения. Международное соглашение о предотвращении пандемии и готовности к нему позволит ВОЗ закрывать границы, вводить карантинные ограничения без предварительной консультации с лидерами стран. Глава ВОЗ Тедрос Гебреис уже фигурирует в Глобальной базе данных по терроризму за организацию геноцида в Эфиопии; ВОЗ влияет на решение правительств государств уже сейчас. Из-за борьбы с изменением климата правительство Германии планирует урезать потребление мяса до 10 граммов в день.

Что происходит на самом деле

На 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2023 года генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреесус призвал провести реформы для подготовки к возможному возникновению новых эпидемий и чрезвычайных ситуаций. Для этого есть объективные причины: во-первых, после отмены пандемии COVID-19 остается угроза появления других штаммов. Во-вторых, пандемия может начаться с другого возбудителя. А изменение климата, перенаселение городов, усиление контакта между людьми и животными, недостаток медиков только способствуют этом.

Именно поэтому члены ВОЗ начали разрабатывать разработки соглашения по предотвращению пандемии, готовности и реагированию. Для этого был создан Межправительственный орган для ведения переговоров, который будет представлять страны мира. По замыслу страны-члены будут проводить мониторинг и обмениваться данными, чтобы своевременно выявить новую болезнь или патоген и создавать общий план реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения.

Однако ни о какой "узурпации власти" ВОЗ речь не идет. Председатель ВОЗ возразил обвинения, что подписанты нового соглашения откажутся от своего суверенитета. Он заявил, что процессом заключения соглашения руководят государства-члены, а Межправительственный орган по ведению переговоров проводит глобальные общественные слушания с участием всех заинтересованных сторон. Орган не определяет содержание любого международного соглашения. "ВОЗ является выражением суверенитета государств-членов, и ВОЗ является полностью такой, какой хотят видеть ее суверенные 194 государства-члена", - заявил глава организации.

За Уставом ВОЗ, организация имеет полномочия только давать рекомендации государствам-членам. В проекте Соглашения о предотвращении пандемии тоже указано, что государства имеют право определять свой подход к системе здравоохранения, если их деятельность не угрожает другим народам или странам. Международное соглашение не контролирует внутреннюю политику стран, а не дает полномочий организации закрывать границы или вводить карантинные ограничения в любой стране.

на сайте Глобальной базы данных о терроризме нет данных о Тедросе Гебреесусе. У международных медиа также не было новостей о признании главы ВОЗ террористом. В 2020 году также распространяли новость, будто бы председателя ВОЗ арестовали за преступления против человечества и геноцид. Впрочем, это вымышленная новость, опубликованная американским сатирическим сайтом. The Vancouver Times.

В 2020 году писатель и журналист Дэвид Стейнман подал прокурору Международного уголовного суда иск к Тедросу Гебреесусу, обвинившемуся в ответственности за геноцид, преступления против человечности в Эфиопии. С 2012 по 2016 год председатель ВОЗ был министром иностранных дел Эфиопии и членом Исполнительного комитета Народно-освободительного фронта Тиграя. Стейнман заявил Тедрос имел полномочия контролировать правоохранителей, ведь был третьим важнейшим должностным лицом Эфиопии. Согласно словам истца, председатель ВОЗ отдавал приказы правоохранителям убивать и пытать вышедших на протестующих. митинг в 2015 году. Прокурор Международного уголовного суда имел рассмотреть жалобу и решить, проводить ли расследование. Однако в открытых источниках нет сообщений о передаче жалобы в суд или начало расследования.

Также информация об урезании суточной нормы мяса в Германии до 10 граммов в день ошибочна. Как объяснил Бернхард Вацль, президент Немецкого общества питания (DGE), ведомство просматривает свои рекомендации по питанию. 10 граммов – одна из предложенных моделей, но не рекомендация. Он заверил, что количество потребления мяса в день будет гораздо больше 10 граммов. По действующим рекомендациями общества, в неделю следует употреблять не более 300-600 граммов мяса. Уменьшение количества мяса в рационе является более полезным для здоровье людей и помогает противостоять изменению климата.

Мислав Колакушич распространял антинаучные тезисы по COVID-19, выступал против вакцинации и обвинял ВОЗ во лжи относительно пандемии. Видео, на котором депутат предлагает объявить ВОЗ террористической организацией, быстро ставшей популярной среди антивакцинаторов, его начали распространять в сети. Впрочем, эти утверждения ложны. В предыдущих выпусках мы подробно разбирали почему пандемия – не вымысел, а реальная угроза, и опровергали фейк, будто после завершения пандемии ВОЗ признала вред вакцин от COVID-19.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО "Делойт Консалтинг" в рамках контракта №72012118C00001.

Автор: Елизавета Ткаченко, Анастасия Бродовская