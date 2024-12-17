Как должна проходить беременность: особенности течения в разных триместрах

Беременность – это уникальный и неповторимый этап в жизни каждой женщины. Гинекологи рекомендуют использовать это время для радости и продолжать заниматься любимыми делами. Конечно, существует множество суеверий о беременных, в которые до сих пор верят некоторые люди. Однако есть определенные аспекты, к которым следует относиться с особой осторожностью.

Как должна вести себя женщина в разные триместры беременности в свежем выпуске проекта "Хочу быть мамой" рассказала акушер-гинеколог Леся Ивасенко, передает 24 Канал со ссылкой на Люкс ФМ.

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Первый триместр беременности

По словам врача, в первом триместре особых указаний и ограничений нет. Важно придерживаться здорового образа жизни, следить за питанием и режимом сна.

Если хочется заниматься йогой – пожалуйста, йога для беременных. Но должна быть забота о себе. Это может быть нормальный сон, регулярное нормальное питание, контроль над своими эмоциями, посещение интересных лекций, мероприятий. Например, бассейн - очень полезно. Вот первый триместр посвятите его полностью себе,

– рассказала акушер-гинеколог Леся Ивасенко.

Как вести себя в другие триместры беременности смотрите в полном выпуске "Хочу быть мамой":