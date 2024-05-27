Татуировки повышают риск нескольких видов рака: результаты исследования

Появляется все больше доказательств, указывающих на то, что нарушения иммунной системы, обусловленные воздействием различных химических веществ, таких как растворители, антипирены, пестициды и красители для волос, играют важную роль в процессе развития злокачественных лимфом. Шведские специалисты выяснили, имеют ли татуировки подобную опасность.

Популярность татуировок

Первые татуировки появились около 4000 – 7000 лет до нашей эры. Они стали популярными на Западе в конце XIX века благодаря морякам и путешественникам, которые познакомились с различными культурами. После 1960 годов татуировки стали популярными среди молодежи, когда их начали делать хиппи, рок-звезды и их фанаты.

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В последние декады татуировки стали еще популярнее. Согласно европейским исследованиям, в Германии 20% населения имеют татуировки, в Италии – 48%, в США – 30% (по некоторым данным – 46%). Поскольку большинство людей делают свою первую татуировку в молодом возрасте, исследователи уверены, что влияние некоторых химических компонентов чернил сохраняется в течение почти всей жизни.

Чернила, необходимые для создания татуировки, – смесь органических и неорганических цветных пигментов, предшественников и побочных продуктов синтеза пигментов, а также добавок. Цветные могут содержать первичные ароматические амины (ПАА, органические соединения), черные – полициклические ароматические углеводороды (ПАУ, тоже органические), но в чернилах всех цветов присутствуют металлы: например, мышьяк, хром, кобальт, свинец и никель.

По данным Международного агентства по изучению рака, большое количество химических веществ, встречающихся в красках для тату, классифицируются как канцерогенные.

Новое исследование татуировок

В своем исследовании шведские специалисты подтвердили связь между наличием татуировок и развитием злокачественной лимфомы, а также ее подтипов. Изначально замысел был вызван тем фактом, что наблюдается увеличение количества пациентов с такими типами онкологической патологии по всему миру, что во многих случаях остается необъяснимым.

Используя статистическую модель под названием "логистическая регрессия", исследователи определили корреляцию между наличием татуировок и различными подтипами лимфомы, включая лимфому Ходжкина, фолликулярную лимфому и диффузную крупноклеточную В-клеточную лимфому. Была учтена продолжительность воздействия чернил (от нуля до двух лет, от трех до десяти, или более 11) и факторы образа жизни, в частности опасная работа и прием иммунодепрессантов.

Татуировки повышают риск рака

В ходе исследования было выявлено, что участники с татуировками имели более высокий риск злокачественной лимфомы, чем участники без татуировок, – в 1,21 раза. Скорректированная оценка составила 1,18. Вероятность развития лимфомы была самой высокой, если после первой татуировки проходило менее двух лет (1,81).

Она снижалась в течение трех-десяти лет, но, снова возрастала у людей, которые сделали первое тату более чем за 11 лет до установления диагноза. Риск, связанный с влиянием татуировки, был самым высоким для диффузной крупноклеточной В-клеточной (1,30) и фолликулярной лимфомы (1,29).

Однако на риск не влияли цвет пигмента и общая площадь татуированной поверхности тела. Наоборот, он оказался самым высоким у людей с тату, которые по размеру были меньше ладони. В одном из анализов наличие только черных/серых рисунков на коже позволило предсказать более высокую вероятность онкопатологии – в 1,32 раза по сравнению с показателем 1,11 для черных и цветных тату (одновременно).

На этом основании исследователи подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для установления причинно-следственной связи между татуировкой и лимфомой.