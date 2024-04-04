В 3 года пережил две пересадки костного мозга: во Львове медики спасают малыша

Во Львове медики спасают трехлетнего мальчика тандемной трансплантацией. Врачи провели уже вторую пересадку костного мозга ребенку.

Какая болезнь у мальчика

Маленький Ярема страдает нейробластомой. Врачи Клиники детской онкологии и трансплантации костного мозга Львова пытаются сделать все, чтобы вылечить его и избежать рецидива.

Смотрите также Врача со Львовщины будут судить за смерть пациента

Борьба мальчика с болезнью продолжалась почти полтора года. Он прошел 10 блоков химиотерапии, операцию по удалению новообразования и две трансплантации стволовых клеток.

Врачи рассказали, что он начала болезни ребенка предусматривали проведение тандемной трансплантации. Все из-за массивного поражения костей и распространения метастазов в нижней челюсти.

В каком состоянии мальчик сейчас

По словам врача Натальи Васильевой, после операции Ярема быстро восстановился, а исследования показали отсутствие остаточной опухоли и метастазов.



Врачи объясняют, что тандемная трансплантация эффективный метод лечения рака / Фото Западноукраинского специализированного детского медцентра



Сейчас метастазов у мальчика не обнаружили, операция прошла хорошо / Фото Западноукраинского специализированного детского медцентра

. Тандемная трансплантация (два последовательных курса высокодозовой химиотерапии с пересадкой стволовых клеток) является эффективной в лечении детской онкологии и улучшает прогноз для пациентов.

Отмечают, что родители Яремы невероятно радуются выздоровлению сына. Делятся, что длительная болезнь забрала много сил у всей семьи. Поэтому, сейчас хотят вернуться в привычную жизнь – без болезни и больниц.