В 3 года пережил две пересадки костного мозга: во Львове медики спасают малыша
Во Львове медики спасают трехлетнего мальчика тандемной трансплантацией. Врачи провели уже вторую пересадку костного мозга ребенку.
Какая болезнь у мальчика
Маленький Ярема страдает нейробластомой. Врачи Клиники детской онкологии и трансплантации костного мозга Львова пытаются сделать все, чтобы вылечить его и избежать рецидива.
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Борьба мальчика с болезнью продолжалась почти полтора года. Он прошел 10 блоков химиотерапии, операцию по удалению новообразования и две трансплантации стволовых клеток.
Врачи рассказали, что он начала болезни ребенка предусматривали проведение тандемной трансплантации. Все из-за массивного поражения костей и распространения метастазов в нижней челюсти.
В каком состоянии мальчик сейчас
По словам врача Натальи Васильевой, после операции Ярема быстро восстановился, а исследования показали отсутствие остаточной опухоли и метастазов.
Врачи объясняют, что тандемная трансплантация эффективный метод лечения рака / Фото Западноукраинского специализированного детского медцентра
Сейчас метастазов у мальчика не обнаружили, операция прошла хорошо / Фото Западноукраинского специализированного детского медцентра
Отмечают, что родители Яремы невероятно радуются выздоровлению сына. Делятся, что длительная болезнь забрала много сил у всей семьи. Поэтому, сейчас хотят вернуться в привычную жизнь – без болезни и больниц.