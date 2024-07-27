Таблетки или психотерапия: что эффективнее лечит депрессию

Терапия с использованием антидепрессантов и психотерапевтические сеансы являются двумя ключевыми подходами в лечении депрессивных и тревожных состояний. Американские ученые провели метаанализ научных работ, чтобы выявить самые результативные стратегии уменьшения симптомов депрессии.

Процесс лечения от депрессии часто затягивается: стандартный курс терапии рассчитан минимум на год, и не всегда подобранные медикаменты оказываются действенными. Подбор антидепрессантов и их дозировки обычно происходит методом проб и ошибок.

Также на тему Как физическая активность помогает побороть депрессию

Новое исследование лечения депрессии

Неподходящие лекарства могут усилить симптомы, спровоцировать побочные эффекты или не повлиять на психоэмоциональное состояние пациента. Необходимость смены препарата может усилить чувство разочарования и безысходности, что негативно сказывается на процессе лечения.

Основная цель исследователей в области депрессии – минимизировать случаи, когда требуется корректировка лечебной тактики. Исследователи из Вашингтонского института здравоохранения и Северо-Западного университета США провели сравнение эффективности антидепрессантов и психотерапии, основных инструментов борьбы с депрессией.

Психотерапия эффективнее, чем лекарства

Оба метода показали свою эффективность. Антидепрессанты демонстрировали умеренное преимущество над плацебо, но уступали психотерапевтическим методам.

Для психотерапии против чисто медикаментозного лечения показатель большей действенности варьировался от 0,50 (для краткосрочной динамической психотерапии) до 0,73 (для поведенческой активации). В список эффективных антидепрессантов вошли 21 препарат, включая бупропион, циталопрам, дулоксетин и другие.

Согласно метаанализу, наибольшую эффективность показывает комбинированное лечение, включающее прием антидепрессантов в сочетании с психотерапией. Такой подход дает значительно лучшие результаты, чем применение каждого метода по отдельности.