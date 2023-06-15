Таблетки для обеззараживания воды: как действуют и где их взять

Если у вас есть подозрения, что питьевая вода загрязнена или некачественная, наиболее эффективным способом ее очистки являются таблетки для обеззараживания. Способ подойдет и в случае отсутствия питьевой воды, для очистки технической.

В Минздраве сообщили, что эти таблетки поставляются в затопленные регионы централизованно. Получить их можно в центрах контроля и профилактики болезней (ЦКПХ), у местных властей или у выездных бригад ЦКПХ.

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Как действуют таблетки

Таблетки для обеззараживания воды уничтожают бактерии, бактериальные споры, цисты, грибки, водоросли, простейшие и вирусы.

Доказана их эффективность против микроорганизмов, вызывающих заболевания брюшным тифом, дизентерией, холерой, полиомиелитом и другими острыми кишечными инфекциями.

Как использовать таблетки для очистки воды

Четко соблюдайте дозировку. Растворите таблетку именно в том количестве отстоянной/отфильтрованной воды, указанной в инструкции.

Вода, которая имеет неприятный запах, нехарактерный цвет, содержит на поверхности пленки (радужные, белые и т.п.), пену или другие признаки, вызывающие у вас сомнение в ее безопасности, лучше вообще не использовать и не тратить на нее таблетки для обеззараживания.

Чтобы таблетка начала действовать, после ее растворения в воде должно пройти не менее 30 минут. Не употребляйте очищенную воду раньше этого времени.

Если вода сильно загрязнена и мутна (из поверхностных водоемов и открытых колодцев), перед использованием таблеток необходимо:

дать воде отстояться в сосуде;

отфильтровать воду, используя фильтр для воды, несколько слоев чистой ткани, бумажное полотенце или фильтр для кофе, бумажные салфетки.

Если у воды нет видимых признаков загрязнения (вода из скважин, колодцев), она все равно может быть загрязнена микроорганизмами. Поэтому ее все равно нужно очистить.

Растворите таблетку в количестве воды, указанном в инструкции.



Таблетки для очистки воды / Инфографика МОЗ

Чего категорически нельзя делать

Запрещено глотать таблетки! Храните их в недоступном для детей месте в сухих и хорошо проветриваемых местах!

Не употребляйте воду, пока не пройдет минимум 30 минут!

Избегайте вдыхания высвобождаемых паров во время растворения таблетки! Не сжигайте таблетки!

Не смешивайте таблетки с кислотными растворами – это вызывает выделение токсичного газа!