Депрессия и заболевания сердечно-сосудистой системы связаны: что революционного обнаружили ученые

Ориентировочно 280 миллионов людей в мире страдают от депрессии, еще 620 миллионов - страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые сделали важное открытие, которое поможет бороться с этими двумя проблемами.

Группа ученых из Финляндии смогла выявить общие генетические модули, которые связаны с развитием обеих патологий. Команда исследовала профили экспрессии генов в крови почти 900 участников.

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Что обнаружили ученые

Исследователи смогли установить 256 генов в одном генном модуле, которые связаны с повышенным риском развития и депрессии, и ССЗ. Они, предположительно могут вызывать воспаления, которые играют ключевую роль в патогенезе обеих болезней.

Некоторые из этих генов также связаны с другими заболеваниями головного мозга, вроде Альцгеймера и Паркинсона.

Новые данные важны, ведь помогают понять связь между депрессией и нейродегенеративными заболеваниями.

Перспектива открытия

Эти результаты могут помочь в разработке новых подходов к диагностике и лечению как депрессии, так и ССЗ. Понимание общих генетических механизмов может помочь в разработке методов лечения и предотвращения этих заболеваний.

Это открытие также подчеркивает важность своевременного выявления и лечения депрессии, особенно у подростков, что может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.