Россияне пугают украинцев "страшными эпидемиями": какие есть риски на самом деле

Россияне продолжают придумывать новые фейки, чтобы сместить внимание со своих преступлений на "проблемы" в Украине. Так, кремлевские телеграм-каналы пишут, якобы в Украине вскоре может случиться "катастрофа" из-за распространения туляремии и лептоспироза. Опасные болезни якобы массово распространяют крысы на Севере страны.

Новая ложь россиян

В сети распространяют информацию, якобы Украину ждет катастрофа из-за распространения туляремии и лептоспироза. Авторы сообщения указывают, мол, на севере Украины болезни начали распространяться из-за большого количества крыс, которые живут на свалках на окраинах городов.

Также на тему Россияне распространяют ложь, что украинцы отказываются сдавать кровь для военных

В другом посте говорится о том, что на свалке в Ровенской области водитель мусоровоза обнаружил труп. Указывают, что это событие вызвало шок среди ровенских полицейских, с которыми СБУ проводит "воспитательные беседы". Кроме этого, на свалке якобы нашли еще несколько остатков трупов, которые разложились, а вокруг была куча крыс. В заметке приводят слова правоохранителей: "Пройдет несколько месяцев и свалка приблизится вплотную к городу, а вместе с ним и куча крыс, которые переносят все заболевания".

Что случилось на Ровенщине на самом деле

По обратному поиском по фото мы нашли сообщение, которое полиция Ровенской области опубликовала 1 марта. В сообщении отметили, что 29 февраля в городе Дубно на местной свалке погиб работник коммунальной службы. Это произошло случайно, его коллега, который был за рулем "ГАЗ-53", двигаясь задним ходом, наехал на мужчину. От полученных травм пострадавший погиб на месте.



Сообщение, которое распространили пропагандисты



Сообщение полиции Ровенской области

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины, причинение тяжких телесных повреждений. Это вся доступная информация об инциденте на момент публикации материала. В заметке полиции не говорилось о других трупах или крысах. Также нам не удалось найти цитату, которую пропагандисты добавили в сообщении.

По заголовку на скриншоте, который распространили в другом сообщении, мы нашли новость об угрозе распространения туляремии и лептоспироза в городе Ржищев, Волынской области. Однако эту статью опубликовали в октябре 2018 года. Зато в 2024 году нет сообщений о вспышках этих заболеваний в Украине. Согласно последним данным НСЗУ на момент публикации, в январе 2024 года в Украине не зафиксировали ни одного случая туляремии. Также о случаях туляремии в течение февраля – начала марта 2024 года не сообщали медиа.

Чем на самом деле опасны болезни, которые разносят крысы

Туляремия – это острая инфекционная болезнь животных и людей, возбудителем которой является бактерия франсиселла (Francisella tularensis). Основным источником заражения являются грызуны, реже – насекомые, вода, загрязненная бактериями. Симптомами заболевания является увеличение лимфоузлов, сильная головная боль, язвы во рту, тошнота, покраснение лица и глаз, сыпь, которая шелушится на 8 – 12 день болезни. Лечение происходит стационарно. Для профилактики туляремии необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться через пять лет по показаниям врача.

В то же время по сравнению с январем 2023 года заболеваемость лептоспирозом в январе 2024 года выросла с 6 до 20 случаев, в частности случаи фиксировали в Черкасской области, Закарпатье. В течение 2023 года специалисты обнаружили 433 случая (чаще всего источником распространения были мыши), а в 2022 году – 141 случай. Как объясняла Главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, лептоспироз – это сезонное заболевание, которым можно инфицироваться из-за нарушения правил личной гигиены. Чаще всего лептоспирозом болеют работники сельского хозяйства, люди, которые имеют домашних и домашних непривитых животных. Однако по состоянию на 5 марта в Украине нет вспышек этого заболевания.

Лептоспироз – опасное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Leptospira, которая попадает в воду с мочой инфицированных животных, чаще всего – грызунов, хотя можно заразиться и от домашних животных. Заболеть лептоспирозом можно во время купания в зараженных водоемах, при контакте с инфицированными животными. Заболевание может вызвать повышение температуры, головную боль, диарея, покраснение белков глаз, в особо сложных случаях может приводить к поражению почек, поражение печени, менингита. Для профилактики необходимо соблюдать правила гигиены.

