Суперспособности по болезням: как заболевания могут дать преимущества

Болеть плохо и грустно. Но иногда болезнь дает человеку талант, который делает его особенным или свойства, которые могут спасти от смерти.

Гибкость при синдроме Марфана

Наследственные заболевания соединительной ткани вызывают у людей слабость связок, склонность к растяжкам на коже, травмам. Одно из известных заболеваний этой группы – синдром Марфана, при котором у людей необычайно длинные гибкие пальцы, длинные по сравнению с телом руки и ноги, искривление позвоночника, часто бывают проблемы с сетчаткой глаза и хрусталиком, а также с сердцем и легкими.

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Вариантов наследственных заболеваний соединительной ткани много, и синдром гипермобильности суставов – одно из проявлений. При этом диапазон движений суставов человека больше нормы по сравнению с другими людьми того же возраста и пола. Эта особенность дает преимущество в упражнениях балетом, гимнастикой и акробатикой. Исследования показали, что скрипачам, флейтистам и пианистам с гипермобильными суставами пальцев играть легче, чем их менее гибким сверстникам. Предполагается, что Никколо Паганини это заболевание помогло добиться успеха в игре на скрипке благодаря врожденной гибкости суставов рук и пальцев.

Выдающиеся способности при расстройстве аутистического спектра

Расстройство аутистического спектра (РАС) – состояние, когда мозг работает иначе, чем у других, повышенная чувствительность к прикосновениям и навязчивое поведение. А еще при РАС чаще, чем у других людей, встречается синдром Саванта. При этом синдроме особенность развития психики сочетается с выдающимся музыкальным, художественным, математическим талантом и экстраординарной памятью. Типичных "савантов", страдающих аутизмом, часто показывают в фильмах, один из примеров - доктор Шон Мерфи из сериала "Хороший врач".

И все же процент "савантов" среди людей с аутизмом невелик: по статистике, у каждого сотого ребенка есть РАС, но синдром Саванта встречается у одного или двух из 200 человек с аутизмом. Один из людей с аутизмом и синдромом Саванта – Стивен Уилтшир. Это британский художник, обладающий способностью по памяти воспроизводить архитектурные пейзажи, увидев их один раз. Стивен научился говорить только к девяти годам, а свои мысли раньше высказывал на бумаге в рисунке. В 2005 году после полета вертолетом над Токио он нарисовал город на холсте в 10 метров.

Не следует забывать, что люди с синдромом Саванта при РАС могут нуждаться в помощи. Кроме того, частое использование образа саванта в попкультуре может создавать иллюзию, что все люди с аутизмом имеют подобные навыки, – это неправда.

Устойчивость к малярии

Серповидно-клеточная анемия (СКА) – генетическое заболевание, при котором красные кровяные клетки (эритроциты) принимают серповидную форму из-за измененного гемоглобина внутри них. Такие эритроциты обитают меньше, застревают в кровеносных сосудах и не могут доставлять кислород в ткани. Они быстро разрушаются, железо из гемоглобина накапливается в печени и сердце, и поэтому органы работают хуже.

Но серповидные эритроциты у носителей одного гена СКА – защита от малярии. Малярия – инфекция, вызываемая паразитом малярийный плазмодий. Он попадает в организм из-за укуса зараженного комара и живет в эритроцитах, питается гемоглобином и разрушает красные клетки крови в процессе размножения. Но измененным гемоглобином серповидных эритроцитов плазмодий питаться не может и быстро погибает.

Креативность при СДВГ

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) – одно из нарушений психики у детей, часто сохраняющееся во взрослом возрасте. Так, 8% детей и 2,5% взрослых страдают СДВГ. Дети с СДВГ бывают рассеянными, импульсивными и чрезмерно активными.

Расстройство может вызвать серьезные проблемы: при СДВГ людям труднее учиться и работать, у них более высокий риск развития депрессии, тревожного расстройства и зависимости. Но кроме этого у таких людей бывает больше творческих достижений в повседневной жизни.

Расфокусированность внимания при творческих задачах может активировать необычные ассоциации, что приводит к оригинальным идеям. А импульсивность и склонность к риску способствуют творчеству. Примеры известных людей из СДВГ: один из создателей компании "Майкрософт" Билл Гейтс, олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, а еще многие черты этого синдрома ученые приписывают Леонардо да Винчи.

Эхолокация при слепоте

Некоторые люди со слепотой способны различать предметы разных размеров и форм, ощущать расположение предметов и даже разницу между предметами разных материалов, просто слушая отраженное эхо от щелчков языка. Они используют эхолокацию, как летучие мыши и дельфины. Исследование показало, что обработка эхосигналов активирует области мозга, отвечающие за зрение. То есть можно научиться использовать мозги для того, чтобы жить без зрения.