Почему возникает сухость во рту и что с этим делать

Ощущение, которое часто описывают как "пересохшее во рту", имеет специальное название – ксеростомия. И оказывается, она развивается не только после долгих выступлений перед широкой публикой, физическими нагрузками или употреблением алкоголя.

Ротовая полость "сохнет" в случаях, когда тело производит недостаточное количество слюны. Чаще это состояние возникает ненадолго, а справиться с ним можно с помощью стакана воды и непродолжительного отдыха. Но все не так-то просто.

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Почему возникает сухость во рту

Возникать сухость во рту может по разным причинам. Так, один из факторов риска ксеростомии – это пожилой возраст. Сухость во рту может развиваться по мере старения организма, что приводит к понижению выработки слюны.

Качество слюны. Причина может быть не в количестве слюны, а в ее качестве. Исследования показывают, что у пожилых людей снижается концентрация фермента птиалина (расщепляет углеводы до глюкозы) и повышается выработка муцина (основной компонент вязких секретов), что и делает слюну более густой и вязкой.

Обезвоживание. Когда телу не хватает воды, слюна сгущается и не может эффективно смазывать полость рта. Нередко такие ситуации происходят, если человек вынужден много говорить. Например, если он работает учителем, диктором, оратором, диспетчером и т.д.

Прием лекарственных препаратов. Например, атропин, используемый для лечения спазмов желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и желчевыводящих путей, снижает секрецию слюны. Таким же эффектом обладает скополамин, обладающий седативным действием.

Кроме того, сухость во рту может развиваться на фоне приема антидепрессантов. Так, ксеростомия отмечена как побочное действие трициклических препаратов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина.

А также иногда сухость во рту провоцируют препараты для снижения АД, диуретики, обезболивающие средства, препараты для терапии онкологии и много психоактивных веществ (в том числе курение табака и употребление алкоголя).

Травма или хирургическое вмешательство. Наконец, ксеростомия может развиться и вследствие травмы или хирургического вмешательства, если были повреждены нервы в области головы или шеи. А еще она часто встречается у пациентов с сахарным диабетом, камнями в слюнных железах (они блокируют слюновые протоки) и синдромом Шегрена (аутоиммунное заболевание, поражающее железы рта и глаз).

Что делать

Если ксеростомия сохраняется длительное время, даже если пить воду, многое не разговаривать и не курить, с ней нужно что-то делать. Здесь важно понимать, что длительная сухость во рту может обернуться появлением налета на зубах, кариесом и заболеваниями десен. А также может возникнуть или усилиться неприятный запах изо рта.

Дело в том, что в норме слюна вымывает остатки пищи из полости рта. А ее дефицит – ключевая причина сухости – приводит к тому, что пища или, например, табак "задерживается" во рту, постепенно разлагается и разрушает ткани.

Отказаться от вредных привычек и не забывать пить жидкость – лучше воду, особенно при возникновении жажды. Также придется снизить употребление кофе, острой пищи, сладостей и жевательной резинки. Обратиться к врачу для коррекции лечения, если вы подозреваете, что ксеростомия возникла из-за приема лекарства. Обратиться к врачу за обследованием – вас могут направить на анализы слюны, КТ или МРТ для выявления камней в слюнных железах, тесты на синдром Шегрена или толерантность к глюкозе (для исключения сахарного диабета).

По результатам обследований врач сможет определить, вызвана ли сухость во рту инфекцией, и тогда назначит антибиотики или противовирусные препараты. А при определении камней в слюнных железах пациенту может потребоваться хирургическое вмешательство.