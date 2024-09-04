Как замедлить старение мозга при диабете

Люди, страдающие диабетом II типа и преддиабетом, рискуют иметь ранние когнитивные нарушения. Но сейчас ученые выяснили, как замедлить старение мозга у таких пациентов.

Рекомендации опубликовали в медицинском журнале Diabetes Care. В исследовании указано, что мозг диабетиков может преждевременно стареть, опережая биологический возраст человека в среднем на 2 – 3 года.

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При плохом контроле сахара в крови эта разница может достигать 4 лет.

Детали исследования

Ученые проанализировали данные более 31 тысячи людей без деменции – заболевания, которое характеризуется прогрессирующим ухудшением когнитивных функций. Исследователи фиксировали показатели уровня сахара в крови, давление, вес, а также привычки, например курение, употребление алкоголя и физическую активность.

Показатели участников уровня сахара:

53% участников имели нормальный уровень глюкозы,

43% – преддиабет,

4% – страдали диабетом II типа.

Далее алгоритмы проанализировали данные МРТ-сканирования мозга, чтобы оценить биологический возраст мозга участников.

Какую связь обнаружили ученые

Сравнив биологический возраст мозга участников с реальным возрастом ученые обнаружили, что у людей с диабетом 2 типа мозг выглядел старше на 2,3 года, а в тех, кто имел преддиабет, – в среднем на 6 месяцев.

А вот у людей с плохо контролируемым диабетом мозг старел значительно быстрее – в среднем на 4 года.

Решение, которое предлагают ученые для молодости мозга

В ходе исследования ученые выяснили, что люди, страдающие диабетом, таки имеют надежду на противодействие старению мозга. В частности, помочь сохранить когнитивные функции могут здоровые привычки.

Поэтому, ученые советуют не забывать о регулярной физической активности, отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя, чтобы предупредить преждевременное старение. Более того, ученые советуют не ждать, пока вам исполнится 65 лет, а заботиться о здоровье с молодых лет.