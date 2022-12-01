Действительно ли чай становится вредным, когда остынет

Ученые провели немало исследований, изучая свойства чая. Но нет никаких подтверждений, что у чая появляются вредные вещества, если его выпить не сразу.

Чай начали пить около 4000 – 5000 лет назад на юго-западе Китая. Китайцы поняли, что напиток способен укрепить здоровье и предотвратить некоторые заболевания, поэтому страна начала развивать чайную промышленность. Сейчас чаепитие популярно в 160 странах мира.

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Есть много видов чая: черный, зеленый, улун, пуэр, белый, с ромашкой, куркумой или мятой. Ученые проводили много исследований, изучая свойства и влияние растения на организм человека. Но нет доказательств, что чай становится опасным, если настаивается долго.

Какие полезные свойства чая доказали

Улучшает метаболизм

Одно исследование показало, что катехин и кофеин, содержащиеся в зеленом чае, помогают снизить вес. В эксперименте участвовали 132 женщины с избыточным весом, которых разделили на две группы. При этом все участники выполняли физические упражнения 180 минут в неделю.

Одни женщины пили зеленый чай с содержанием 25 мг катехина и 39 миллиграмм кофеина, а другие – только занимались спортом. Через 12 недель подвели итог: группа "зеленого чая" потеряла больше килограммов, чем контрольная.

Предотвращает болезни сердца и сосудов

В другом исследовании принимали участие 76 979 человек, которые выпивали шесть чашек чая каждый день. Результат показал, что риск развития болезней сердца и сосудов у них снизился.