Вид спорта, который поможет побороть депрессию: ученые подтвердили гипотезу

Спорт и действительно может быть способом борьбы с тревогой и депрессией. Сейчас ученые установили вероятные механизмы, которые обеспечивают это свойство физической активности.

Результаты представила команда ученых из Университета Лимерика в Ирландии и Университета штата Айова в США. Они убеждают, что спорт – это хорошая альтернатива медакаментозному лечению депрессивных состояний. Исследование опубликовано в журнале Trends in Molecular Medicine.

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Силовые тренировки могут быть доступной альтернативной терапией для улучшения состояния тревоги и депрессии, подобно более традиционным методам лечения,

– говорится в исследовании.

Отмечается, что польза для здоровья от силовых тренировок или упражнений по укреплению мышц хорошо известна, однако их потенциальное влияние на лечение тревожных и депрессивных симптомов и расстройств недостаточно изучено.

Перспектива исследования

Вероятные психобиологические механизмы, которые помогают лучше понять, как и почему тренировки с отягощениями помогают при депрессии, могут изменить ситуацию и предложить новые решения в контексте улучшения психического здоровья.

"Поскольку силовые тренировки, вероятно, работают как через общие, так и отдельные механизмы для достижения положительного эффекта на настроение по сравнению с аэробными упражнениями, их можно комбинировать для достижения лучшего эффекта", – отметили ученые.

Они надеются, что силовые нагрузки могут стать ключом к поведенческому лечению тревоги и депрессии. Поэтому хотят с помощью дальнейших исследований в клинических группах определить, кто с наибольшей эффективностью получит пользу от такой физической активности. Свои следующие результаты обещают обнародовать позже.