Почему сперма может менять цвет: перечень самых распространенных причин

Обычно сперма имеет бело-серый или бело-желтый оттенок. Цвет эякулята может варьироваться из-за различных факторов, таких как частота сексуальной активности, пища или прием определенных медикаментов.

Белый цвет сперме придает секрет предстательной железы, который включает ферменты, лимонную кислоту, липиды и кислую фосфатазу. Во время каждой эякуляции из яичек выходят сперматозоиды, и чем их больше, тем гуще становится сперма, пишет Mayo Clinic.

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Безопасные изменения цвета спермы

Желтоватый оттенок спермы может появляться по многим причинам, включая безопасные. С возрастом у мужчин сперма может становиться желтее. Также на цвет влияют продукты, такие как куркума, лук, чеснок и спаржа. После выведения этих продуктов из организма цвет спермы возвращается к привычному. Медикаменты могут также влиять на цвет.

Иногда сперма может проходить через уретру, и остатки мочи в уретре во время эякуляции могут придать ей желтоватый оттенок. Никотин также способен окрашивать сперму в желтоватый цвет.

Красные или коричневые оттенки спермы, вероятно, вызваны разрывом маленького кровеносного сосуда и обычно не требуют беспокойства. Если цвет не нормализуется в течение нескольких дней, обратитесь к врачу.

Опасные изменения цвета спермы

Изменение цвета спермы может быть сигналом заболеваний.