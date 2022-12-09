Зашли новый безопасный способ обеззараживания пищи

На продовольствии есть множество бактерий, среди которых могут быть и патогенные. Теперь ученые нашли способ избавиться от них без добавления антибиотиков.

Разработанный учеными Канадского университета Макмастера, спрей состоит из микрогелевых шаров, содержащих вирусы, известные как бактериофаги. Хотя последние безвредны для человека, они убивают и поедают бактерии. И что важно, некоторые бактериофаги охотятся за определенными типами бактерий и убивают только вредные.

Также на тему: Уровень сахара можно снизить с помощью популярного напитка

Новый способ обеззараживания продуктов

В своей новой работе ученые основывались на предыдущих исследованиях, использовав ранее разработанный процесс производства микрошариков. Он начинается с создания жидкого раствора, состоящего из бактериофагов и органического соединения, называемого глутаровым альдегидом.

Этот раствор наносится на двухслойную тонкую полимерную пленку – нижний базовый слой, в то время как верхний слой состоит из ячеистой сетки с крошечными отверстиями. Затем плёнку, наполненную раствором, помещают в вакуум на 10 минут, после чего оставляют в прохладной и влажной среде на два дня. За это время глутаровый альдегид заставляет все отдельные бактериофаги в каждом отверстии самособираться в связанные сети из нановолокон, образуя в этом отверстии шарики.

Когда слой пленки впоследствии снимается, микрогелевые шарики можно собирать с обнаженного базового слоя. Каждая гранула имеет ширину около 20 микронов и содержит около полумиллиона бактериофагов. В этой коллективной форме вирусы значительно более устойчивы, чем сами по себе.

Спрей эффективно убивает бактерии

Во время лабораторных испытаний спрей-шарик полностью уничтожил бактерии E. coli на испорченных листьях салата и мяса. Ученые утверждают, что если бы использовались другие типы бактериофагов, спрей мог убивать вредные бактерии, такие как сальмонелла и листерия.