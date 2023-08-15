Создали бактерии, эффективно диагностирующие рак

Группа американских и австралийских ученых с помощью технологии генетического редактирования на основе CRISPR-Сas9 создала бактерии, которые могут обнаруживать опухоли ДНК в живом организме.

Раньше бактерии создавали для выполнения различных диагностических и терапевтических функций, но им не хватало способности идентифицировать определенные последовательности ДНК и мутации вне клеток. Новая технология предназначена именно для этого.

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Новый способ диагностики рака

Свое внимание ученые решили сконцентрировать на колоректальном раке – в США он считается третьей по значимости причиной смерти от онкологических заболеваний. За основу взяли бактерии Acinetobacter baylyi – они обитают в толстом кишечнике. Их сделали чувствительными к мутантным копиям гена KRAS, связанного со многими видами рака.

Когда опухоль растет, она выделяет свою ДНК в окружающую среду. Анализировать очищенную ДНК в лаборатории исследователи уже научились, но выявить ДНК в месте ее высвобождения пока не удавалось. При этом многие бактерии могут поглощать ДНК из окружающей среды – этот навык называется естественной компетентностью.

Бактерии – будущее диагностики

Когда бактерии встречают связанные с раком генетические мутации, они поглощают соответствующую ДНК и приобретают стойкость к антибиотикам. После этого микроорганизмы выводят из организма и проверяют реакцию на лекарства. Если бактерии от обработки антибиотиком погибают, значит, геномы не изменились и злокачественных новообразований нет. Но если бактерии начинают расти, вероятно, у человека уже развивается рак или появились предраковые состояния.

Это открытие было названо новым разделом в области технологически продвинутых биологических сенсоров. Адъюнкт-профессор Сиддхартха Мукерджи из Колумбийского университета заявил, что в будущем болезни будут лечить и предотвращать с помощью клеток, а не таблеток.

Новое изобретение требует дальнейшей разработки и исследований, поэтому учёные продолжат оптимизировать стратегию передовых биосенсоров.