Какой сон полезнее: в одиночестве или с партнером

Ученые из США провели эксперименты на мышах и пришли к выводу, что эти грызуны чаще выбирают общий сон вместо одиночного, несмотря на то, что он может быть менее спокоен. Исследователи предполагают, что животные готовы пожертвовать качеством сна ради физического контакта. Такие процессы, по их мнению, могут происходить и у людей.

Важность физического контакта

С точки зрения эволюции, сон – уязвимое состояние. Мозг может не давать уснуть, пока не убедится в безопасности окружающей среды. Одним из способов убедить мозг в безопасности является физический контакт с надежным и любимым партнером.

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Предыдущие исследования показали, что женщины, состоящие в счастливом браке, спят лучше, чем одинокие женщины или те, кто не доволен своими отношениями с мужчиной. Физическая близость с любимым человеком может стимулировать производство окситоцина, способствующего чувству умиротворения и расслабления. Все это оказывает благоприятное влияние на сон.

Однако сон с партнером не всегда может быть приятным. Это больше всего проявляется в случае, когда у вас разные биоритмы. В других случаях, сна может мешать храп партнера или его беспокойство во сне.

Новое исследование сна

Ученые из Университета Мичигана (США) провели эксперимент на мышах и пришли к выводу, что сон в одиночестве оказался здоровее, чем сон с партнером. Для наблюдения за несколькими грызунами одновременно в течение суток ученые использовали беспроводные нейрофизиологические устройства.

Исследователи обнаружили, что мыши стремятся к физическому контакту перед сном: они прижимаются друг к другу. Ученые назвали это явление "соматолонгией" – стремление к длительному физическому контакту. При этом у грызунов был выбор: спать вместе или наедине (для каждого из них было оборудовано удобное место для сна).

Сон в одиночку полезнее, чем с партнером

Но, несмотря на это, мыши выбирали спать с партнером. Проблема заключалась в том, что таким образом мыши часто нарушали сон друг друга – так же, как это происходит у людей.

С другой стороны, ученые обнаружили, что у спавших вместе мышей наблюдалась синхронизация по нескольким нейрофизиологическим показателям, включая время начала сна, бодрствования и быстрой фазы сна. Примечательно, что во время так называемой фазы быстрого движения глаз синхронизацию ритмов зафиксировали у совместно спящих самцов, но не у самок или незнакомых друг с другом мышей. Исследователи пришли к выводу, что чувство безопасности во сне контролирует степень синхронизации. Пожалуй, так и у человека.