Как уменьшить риск смерти после инфаркта

Большое количество пациентов, перенесших инфаркт, умирает сразу или в течение четырех недель после него. Новое исследование показало, что у физически активных людей шанс выжить в этот период гораздо выше, чем у ведущих сидячий образ жизни.

Физическая активность и инфаркт

Ишемическая болезнь сердца – ведущая причина смерти в мире. Поэтому ее профилактика – один из приоритетов здравоохранения. Регулярная физическая активность оказывает защитное действие: она снижает риск болезни и может замедлять ее прогрессирование.

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Физическая активность занимает центральное место в руководствах по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время, механизмы ее действия изучены не полностью. В настоящее время считается, что важнейшую роль играет так называемое ишемическое прекондиционирование.

Речь идет о возникновении во время упражнений коротких эпизодов недостатка крови в сердечной мышце с последующей нормализацией кровообращения. В настоящее время сердце тренируется противостоять ишемии: организм начинает быстро вырабатывать вещества, усиливающие кровоток, в результате образуются дополнительные сосуды.

Новое исследование инфаркта

Ученые из Дании решили выяснить, как защищает физическая активность от смерти в острой фазе инфаркта миокарда сразу и в течение 28 дней. Они проанализировали данные о 28 тысячах людей, умерших от инфаркта миокарда. Ученые выделили группы участников исследования в зависимости от того, насколько они активны физически в свободное время.

В течение 28 дней после инфаркта умерло почти 5 тысяч человек, сразу умерло 62% из них. Чем физически активнее были участники исследований, тем выше у них был шанс дольше прожить.

Физическая активность защищает от смерти

У людей с умеренным и высоким уровнем физической активности риск мгновенной смерти от инфаркта миокарда был ниже на 33% и 45% соответственно, чем у тех, кто вел сидячий образ жизни. На двадцать восьмой день у них риск смерти был ниже на 36% и 28% соответственно

Почти 18% пациентов с инфарктом миокарда умерли в первые 28 дней, что отмечает тяжесть этого заболевания. Мы обнаружили, что физическая активность в прошлом помогает выжить сразу после инфаркта, и, как видим, этот эффект распространяется на 28 дней.

– отметил доктор Ким Вадт Хансен, соавтор исследования.

По мнению авторов, их работа показывает, что даже низкий уровень физической активности снижает риск сердечного инфаркта, однако это утверждение требует дополнительных исследований.

Примечательно, что исследование поддерживает текущие стандарты физической активности, представленные в Европейском руководстве по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Документ рекомендует 150 – 300 минут умеренных или 75-150 минут интенсивных физических нагрузок в неделю.