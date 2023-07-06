Что делать с укусами комаров

Лучший способ избежать комариных укусов – использовать репелленты. Рассказываем, как не чесать и чем снять зуд, если не успели вовремя прибить кровососа.

Для большинства людей комариные укусы не опасны. Нормальная реакция – это небольшая припухлость и легкий зуд, развивающийся через 20 минут после укуса. Через сутки появляется плотное красное пятнышко. Если не расчесывать, зуд пройдет сам.

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Что делать с укусом комаров

Можно вообще ничего не делать, но если хочется ускорить скорость заживления, то есть несколько советов. Если зуд не сильный, достаточно приложить к коже холодный компресс – влажную ткань или пакет со льдом, обернутый полотенцем, на 10 минут. Это снизит неприятные ощущения.

Если терпеть зуд нет сил – используйте средство от укусов. Но его нужно наносить на чистую кожу, потому промойте место укуса водой с мылом. Или протрите кожу влажной салфеткой.

Лучший вариант и для детей, и для взрослых – крем или лосьон с каламином. Еще можно попробовать крем с гидрокортизоном, но детям в возрасте до двух лет он противопоказан.

Центры контроля и профилактики заболеваний США советуют пасту из соды, если ничего другого под рукой нет. Столовую ложку пищевой соды нужно смешать с водой до состояния пасты, обработать место укуса, подождать 10 минут и смыть водой. Так можно повторить несколько раз в день.

Если местное средство не помогло и укус все равно чешется, можно принять антигистаминный препарат.

Когда обращаться к врачу

Если не трогать место укуса, все должно зажить за 3 – 4 дня. Отек может держаться до 7 дней. А вот если расчесать, утром могут попасть микробы. Если расчесанное место болит, покраснело, мокнет или появился навоз, для лечения могут потребоваться антибактериальные мази. В этой ситуации следует обратиться к врачу.