Що робити з укусами комарів

Найкращий спосіб уникнути комариних укусів – використовувати репеленти. Розповідаємо, як не чухати і чим зняти свербіж, якщо не встигли вчасно прибити кровососа.

Для більшості людей комарині укуси не є небезпечними. Нормальна реакція – це невелика припухлість і легкий свербіж, які розвиваються через 20 хвилин після укусу. Через добу з'являється щільна червона цятка. Якщо не розчухувати, свербіж мине сам.

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Що робити з укусом комарів

Можна взагалі нічого не робити, але якщо хочеться прискорити швидкість загоєння, то є кілька порад. Якщо свербіж не сильний, достатньо прикласти до шкіри холодний компрес – вологу тканину або пакет з льодом, обгорнутий рушником, на 10 хвилин. Це зменшить неприємні відчуття.

Якщо терпіти свербіж немає сил – використовуйте засіб від укусів. Але його потрібно наносити на чисту шкіру, тому промийте місце укусу водою з милом. Або протріть шкіру вологою серветкою.

Найкращий варіант і для дітей, і для дорослих – крем або лосьйон з каламіном. Ще можна спробувати крем із гідрокортизоном, але дітям до двох років він протипоказаний.

Центри з контролю та профілактики захворювань США радять пасту з соди, якщо нічого іншого під рукою немає. Столову ложку харчової соди потрібно змішати з водою до стану пасти, обробити місце укусу, почекати 10 хвилин і змити водою. Так можна повторити кілька разів на день.

Якщо місцевий засіб не допоміг і укус все одно свербить, можна прийняти антигістамінний препарат.

Коли звертатися до лікаря

Якщо не чіпати місце укусу, все має зажити за 3 – 4 дні. Набряк може триматися до 7 днів. А от якщо розчесати, у ранку можуть потрапити мікроби. Якщо розчесане місце болить, почервоніло, мокне або з'явився гній, для лікування можуть бути потрібні антибактеріальні мазі. У цій ситуації варто звернутися до лікаря.