Без щеток, спринцеваний и салфеток: как женщине правильно заботиться об интимной гигиене

В соцсетях распространяют видео с новыми "рекомендациями" для интимной гигиены. В нем блоггер убеждает женщин использовать зубные щетки для очищения влагалища. Это нас шокировало, потому напоминаем еще раз, как правильно поддерживать интимную гигиену.

Трудно объяснять, почему щетки для влагалища – это плохой вариант, потому что это настолько абсурдно и противоречит любой логике, что трудно подобрать слова. Но прежде всего должны понимать, что чувствительная слизистая точно отреагирует на щетину щетки раздражением, а если нажать сильнее можно ее повредить и увеличить риск инфекции.

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Поэтому не поступайте так! Интимная гигиена должна быть нежной, а трение щеткой точно не отвечает этому критерию.

Также на видео блоггер рассказывает о запахе и якобы щетка поможет от него избавиться. Но выделения из влагалища в норме имеют кисловатый аромат – это результат жизнедеятельности нормальной микрофлоры. Его точно не следует ни стесняться, ни бояться. Если бактерий много, он может становиться чуть более ощутимым – это тоже нормально.

Но если запах становится сильным, появляется дискомфорт и выделение изменяющих цвет – это признак инфекции и щетка вам точно не поможет. В этом случае следует обратиться к врачу. Он может сделать мазок для определения состава микрофлоры влагалища и по его результатам определить тактику лечения.

А перед тем как описать правильный уход, вспомним о других распространенных ошибках женской интимной гигиены.



Скриншот рекламы щеток для влагалища

Спринцевание

Спринцевание – это промывание внутренней части влагалища водой или растворами. До сих пор существует миф, что такая процедура помогает лучше очистить интимную зону и избавиться от запахов, но врачи не рекомендуют спринцеваться.

Спринцевание "смывает" живущие во влагалище микроорганизмы и нарушает кислотно-щелочной баланс. Такие изменения создают среду, в которой могут расти вредные бактерии. Это может привести к молочнице или бактериальному вагинозу.

Салфетки для интимной гигиены

Производители салфеток для интимной гигиены заявляют, что их можно использовать где угодно, они помогут освежиться и избавиться от неприятного запаха. На первый взгляд, это похоже на правду: влажные салфетки действительно приносят чувство свежести, особенно если их аромат вам нравится. Но они могут нарушить естественный баланс микрофлоры влагалища в результате действия химических веществ в составе.

Есть ситуации, когда женщина не может принять ванночку или душ, а помыть интимную зону просто нужно. В таких случаях вместо салфеток можно воспользоваться смоченной в воде чистой тканью или туалетной бумагой. Вы можете заранее подготовить небольшой флакончик воды с пульверизатором. Распыляйте воду на вульву, а затем аккуратно протирайте туалетной бумагой.

Правильная интимная гигиена

Специалисты советуют мыть внешние половые органы чистой теплой водой с небольшим количеством мягкого мыла. При этом для ухода за интимной зоной необязательно покупать специальное дорогостоящее средство. Достаточно подобрать мягкое жидкое мыло без ароматов. Правда, у женщин с чувствительной кожей или влагалищными инфекциями даже такое мыло (да, мыло, не щетка!) может вызвать сухость и раздражение.

Большинство работы по очищению влагалища происходит естественным путем благодаря трем свойствам: естественным выделениям, поддержанию уровня кислотности и балансу собственной микрофлоры.

Во влагалище от природы поддерживается кислая среда с уровнем pH от 3,5 до 4,5. Это позволяет существовать огромному количеству бактерий, набор которых индивидуален для каждой женщины, но может изменяться в зависимости от фазы менструального цикла, возраста и других факторов.

Если нарушить природную микрофлору, уровень кислотности влагалища снизится – это может вызвать вагинальные инфекции и щетка точно будет только этому способствовать.