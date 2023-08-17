Без щіток, спринцювань і серветок: як жінці правильно дбати про інтимну гігієну

В соцмережах поширюють відео з новими "рекомендаціями" для інтимної гігієни. У ньому блогерка переконує жінок використовувати зубні щітки для очищення піхви. Це нас шокувало, тому нагадуємо ще раз, як правильно підтримувати інтимну гігієну.

Щітки для інтимної гігієни

Важко пояснювати, чому щітки для піхви – поганий варіант, бо це настільки абсурдно і суперечить будь-якій логіці, що складно підібрати слова. Але насамперед всі мають розуміти, що чутлива слизова оболонка точно відреагує на щетину щітки подразненням, а якщо натиснути сильніше, можна її пошкодити і збільшити ризик інфекції.

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Тому не робіть так! Інтимна гігієна має бути ніжною, а тертя щіткою точно не відповідає цьому критерію.

Також на відео блогерка розповідає про запах і нібито щітка допоможе його позбутись. Але виділення з піхви у нормі мають кислуватий аромат – це результат життєдіяльності нормальної мікрофлори. Його точно не варто ні соромитися, ні боятися. Якщо бактерій багато, він може ставати трохи відчутнішим – це теж нормально.

Але якщо запах стає сильним, з'являється дискомфорт і виділення змінюють колір – це ознака інфекції і щітка вам точно не допоможе. У цьому випадку треба звернутися до лікаря. Він може зробити мазок на визначення складу мікрофлори піхви та за його результатами визначити тактику лікування.

А перед тим як описати правильний догляд, згадаємо про інші поширенні помилки жіночої інтимної гігієни.



Скриншот реклами щіток для піхви

Спринцювання

Спринцювання – це промивання внутрішньої частини піхви водою чи розчинами. Досі існує міф, що така процедура допомагає краще очистити інтимну зону і позбутися запахів, але лікарі не рекомендують спринцюватись.

Спринцювання "змиває" мікроорганізми, які живуть у піхві, і порушує кислотно-лужний баланс. Такі зміни створюють середовище, в якому можуть рости шкідливі бактерії. Це може призвести до молочниці або бактеріального вагінозу.

Серветки для інтимної гігієни

Виробники серветок для інтимної гігієни заявляють, що їх можна використовувати будь-де, вони допоможуть освіжитися і позбутися неприємного запаху. На перший погляд, це схоже на правду: вологі серветки і справді приносять почуття свіжості, особливо якщо їхній аромат вам подобається. Але вони можуть порушити природний баланс мікрофлори піхви внаслідок дії хімічних речовин у складі.

Є ситуації, коли жінка не може прийняти ванну чи душ, а помити інтимну зону просто потрібно. У таких випадках замість серветок можна скористатися змоченою у воді чистою тканиною чи туалетним папером. Можете заздалегідь підготувати невеликий флакончик води із пульверизатором. Воду розпорошуйте на вульву, а потім акуратно протирайте туалетним папером.

Правильна інтимна гігієна

Фахівці радять мити зовнішні статеві органи чистою теплою водою з невеликою кількістю м'якого мила. При цьому для догляду за інтимною зоною необов'язково купувати спеціальний дорогий засіб. Достатньо підібрати м'яке рідке мило без ароматів. Щоправда, у жінок з чутливою шкірою або вагінальними інфекціями навіть таке мило (так, мило, не щітка!) може спричинити сухість та подразнення.

Більшість роботи з очищення піхви відбувається природним шляхом завдяки трьом властивостям: природним виділенням, підтримці рівня кислотності та балансу власної мікрофлори.

У піхві від природи підтримується кисле середовище з рівнем pH від 3,5 до 4,5. Це дозволяє існувати величезній кількості бактерій, набір яких індивідуальний для кожної жінки, але може змінюватися в залежності від фази менструального циклу, віку та інших факторів.

Якщо порушити природну мікрофлору, рівень кислотності піхви знизиться – це може викликати вагінальні інфекції і щітка точно буде лише цьому сприяти.