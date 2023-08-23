Как летать с маленькими детьми без вреда для здоровья
Источник:Mayo Clinic
Многочасовой перелет, который от начала и до конца сопровождается детским плачем, или малыш-непоседа, весь полет бьющий ногами соседнее кресло, такого опыта опасаются не только пассажиры без детей, но и сопровождающие ребенка родители.
Первый этап перелета с ребенком – подготовка необходимых документов и приобретение билетов. Билеты обязательны для каждого пассажира, даже самого маленького.
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При этом место для малыша до двух лет не выделяют: он летит на руках у взрослого. Такие пассажиры входят в категорию INF (infant – младенец).
Как сделать перелет комфортным
Вот несколько советов, как выбрать максимально комфортный перелет:
- Выбрать малолюдный рейс. Меньше всего пассажиров обычно летают во вторник, среду и четверг – цены в эти дни обычно также снижены по сравнению с другими днями недели.
- Учесть режим дня малыша. Лучше подобрать время перелета в соответствии с режимом дня малыша – такой высший шанс, что ребенок не будет капризничать в пути в аэропорт, а во время полета уснет.
- Избегайте рейсов с пересадками. Перелеты продолжительностью свыше 3 – 4 часов могут измотать даже самых спокойных малышей – это тоже нужно учитывать. Поэтому рейсов с пересадками лучше избегать.
- Забронировать место заранее. Это можно сделать при покупке билета или во время онлайн регистрации за сутки до вылета. Но даже при необходимости в отдельном месте авиакомпания все равно посадит сопровождающих вместе с ребёнком. Однако, чтобы избежать лишних проблем с другими пассажирами, комфортнее это сделать заранее.
- Выбрать удобное место. Как правило, дети лучше чувствуют себя, если летят в первых рядах: там меньше трясет, можно быстрее всего выйти после посадки. Еще в первом ряду больше места – можно вытянуть ноги и даже повесить трубку, о необходимости в ней нужно сообщить авиакомпании за 36 – 48 часов до вылета.
Кстати, на ребенка любого возраста предоставляется багажное место, а значит с собой можно взять ручную кладь или чемодан (в зависимости от тарифа). Также можно взять тележку – ее маркируют специальной биркой и сдают в багаж у трапа, а получают вместе с остальным багажом или на выходе из самолета. Но при этом легкие коляски-трости некоторые авиакомпании позволяют брать в салон.
Что взять в самолет
- Средства гигиены. В первую очередь с собой обязательно нужно иметь подгузники, сухие и влажные салфетки – чтобы была возможность вытереть и переодеть ребенка, если он сходит в туалет или запачкается.
- Гигиенический пакет. Он может пригодиться для рвотных масс, использованных средств личной гигиены или грязной одежды.
- Сменная одежда. Лучше взять с собой сменный комплект одежды: например, если будет тошнить ребенка, оттереть рвоту салфетками может быть проблематично. А загрязненную одежду и мусор можно сложить в отдельные пакеты.
- Еда и напитки. В салоне самолета можно брать детскую смесь, печенье, соки, компоты и воду – причем на жидкости для кормления ребенка даже не распространяется ограничение по объему 100 мл. Также можно заказать питание у авиакомпании – обычно это детское пюре, сок или молоко.
- Развлечения. С собой нужно взять одну или несколько игрушек, чтобы ребенку было чем заняться. Их, кстати, можно упаковать в подарочную бумагу – дети обычно любят такие квесты. Старшим детям можно предложить книги, рисунок или раскраску. Многие дети обрадуются телефону или планшету с заранее загруженными мультфильмами и играми.
- Аптечка. Необходимый список лекарств можно уточнить у педиатра. Врач осмотрит ребенка и укажет названия и дозировку препаратов в зависимости от возраста и массы маленького пациента.
Обычно уже в 3–4 года дети достаточно большие, чтобы им можно было участвовать в подготовке. Если в день полета дать ребенку рюкзачок и предложить сложить туда несколько игрушек, маленький путешественник будет рад. Обычно после такого опыта дети ответственно несут свои вещи и отказываются их кому-то отдавать, а еще меньше беспокоятся из-за незнакомой среды.
Чтобы ребенку было еще легче, лучше в процессе рассказывать ему, что вы куда-то полетите, что происходит в аэропорту и в полете, зачем нужна регистрация и обзор и что нужно делать.