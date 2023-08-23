Как летать с маленькими детьми без вреда для здоровья

Многочасовой перелет, который от начала и до конца сопровождается детским плачем, или малыш-непоседа, весь полет бьющий ногами соседнее кресло, такого опыта опасаются не только пассажиры без детей, но и сопровождающие ребенка родители.

Первый этап перелета с ребенком – подготовка необходимых документов и приобретение билетов. Билеты обязательны для каждого пассажира, даже самого маленького.

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При этом место для малыша до двух лет не выделяют: он летит на руках у взрослого. Такие пассажиры входят в категорию INF (infant – младенец).

Как сделать перелет комфортным

Вот несколько советов, как выбрать максимально комфортный перелет:

Выбрать малолюдный рейс. Меньше всего пассажиров обычно летают во вторник, среду и четверг – цены в эти дни обычно также снижены по сравнению с другими днями недели.

Меньше всего пассажиров обычно летают во вторник, среду и четверг – цены в эти дни обычно также снижены по сравнению с другими днями недели. Учесть режим дня малыша . Лучше подобрать время перелета в соответствии с режимом дня малыша – такой высший шанс, что ребенок не будет капризничать в пути в аэропорт, а во время полета уснет.

. Лучше подобрать время перелета в соответствии с режимом дня малыша – такой высший шанс, что ребенок не будет капризничать в пути в аэропорт, а во время полета уснет. Избегайте рейсов с пересадками. Перелеты продолжительностью свыше 3 – 4 часов могут измотать даже самых спокойных малышей – это тоже нужно учитывать. Поэтому рейсов с пересадками лучше избегать.

Перелеты продолжительностью свыше 3 – 4 часов могут измотать даже самых спокойных малышей – это тоже нужно учитывать. Поэтому рейсов с пересадками лучше избегать. Забронировать место заранее. Это можно сделать при покупке билета или во время онлайн регистрации за сутки до вылета. Но даже при необходимости в отдельном месте авиакомпания все равно посадит сопровождающих вместе с ребёнком. Однако, чтобы избежать лишних проблем с другими пассажирами, комфортнее это сделать заранее.

Это можно сделать при покупке билета или во время онлайн регистрации за сутки до вылета. Но даже при необходимости в отдельном месте авиакомпания все равно посадит сопровождающих вместе с ребёнком. Однако, чтобы избежать лишних проблем с другими пассажирами, комфортнее это сделать заранее. Выбрать удобное место. Как правило, дети лучше чувствуют себя, если летят в первых рядах: там меньше трясет, можно быстрее всего выйти после посадки. Еще в первом ряду больше места – можно вытянуть ноги и даже повесить трубку, о необходимости в ней нужно сообщить авиакомпании за 36 – 48 часов до вылета.

Кстати, на ребенка любого возраста предоставляется багажное место, а значит с собой можно взять ручную кладь или чемодан (в зависимости от тарифа). Также можно взять тележку – ее маркируют специальной биркой и сдают в багаж у трапа, а получают вместе с остальным багажом или на выходе из самолета. Но при этом легкие коляски-трости некоторые авиакомпании позволяют брать в салон.

Что взять в самолет

Средства гигиены. В первую очередь с собой обязательно нужно иметь подгузники, сухие и влажные салфетки – чтобы была возможность вытереть и переодеть ребенка, если он сходит в туалет или запачкается.

В первую очередь с собой обязательно нужно иметь подгузники, сухие и влажные салфетки – чтобы была возможность вытереть и переодеть ребенка, если он сходит в туалет или запачкается. Гигиенический пакет. Он может пригодиться для рвотных масс, использованных средств личной гигиены или грязной одежды.

Он может пригодиться для рвотных масс, использованных средств личной гигиены или грязной одежды. Сменная одежда. Лучше взять с собой сменный комплект одежды: например, если будет тошнить ребенка, оттереть рвоту салфетками может быть проблематично. А загрязненную одежду и мусор можно сложить в отдельные пакеты.

Лучше взять с собой сменный комплект одежды: например, если будет тошнить ребенка, оттереть рвоту салфетками может быть проблематично. А загрязненную одежду и мусор можно сложить в отдельные пакеты. Еда и напитки. В салоне самолета можно брать детскую смесь, печенье, соки, компоты и воду – причем на жидкости для кормления ребенка даже не распространяется ограничение по объему 100 мл. Также можно заказать питание у авиакомпании – обычно это детское пюре, сок или молоко.

В салоне самолета можно брать детскую смесь, печенье, соки, компоты и воду – причем на жидкости для кормления ребенка даже не распространяется ограничение по объему 100 мл. Также можно заказать питание у авиакомпании – обычно это детское пюре, сок или молоко. Развлечения. С собой нужно взять одну или несколько игрушек, чтобы ребенку было чем заняться. Их, кстати, можно упаковать в подарочную бумагу – дети обычно любят такие квесты. Старшим детям можно предложить книги, рисунок или раскраску. Многие дети обрадуются телефону или планшету с заранее загруженными мультфильмами и играми.

С собой нужно взять одну или несколько игрушек, чтобы ребенку было чем заняться. Их, кстати, можно упаковать в подарочную бумагу – дети обычно любят такие квесты. Старшим детям можно предложить книги, рисунок или раскраску. Многие дети обрадуются телефону или планшету с заранее загруженными мультфильмами и играми. Аптечка. Необходимый список лекарств можно уточнить у педиатра. Врач осмотрит ребенка и укажет названия и дозировку препаратов в зависимости от возраста и массы маленького пациента.

Обычно уже в 3–4 года дети достаточно большие, чтобы им можно было участвовать в подготовке. Если в день полета дать ребенку рюкзачок и предложить сложить туда несколько игрушек, маленький путешественник будет рад. Обычно после такого опыта дети ответственно несут свои вещи и отказываются их кому-то отдавать, а еще меньше беспокоятся из-за незнакомой среды.

Чтобы ребенку было еще легче, лучше в процессе рассказывать ему, что вы куда-то полетите, что происходит в аэропорту и в полете, зачем нужна регистрация и обзор и что нужно делать.