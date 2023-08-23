Як літати з маленькими дітьми без шкоди для здоров'я
Джерело:Mayo Clinic
Багатогодинний переліт, який від початку і до кінця супроводжується дитячим плачем, або малюк-непосида, який весь політ б'є ногами сусіднє крісло, такого досвіду побоюються не тільки пасажири без дітей, а й батьки, які супроводжують дитину.
Перший етап перельоту з дитиною – підготовка необхідних документів та придбання квитків. Квитки обов'язкові для кожного пасажира, навіть найменшого.
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При цьому місце для малюка до двох років не виділяють: він летить на руках у дорослого. Такі пасажири входять до категорії INF (infant – немовля).
Як зробити переліт комфортним
Ось кілька порад, як вибрати максимально комфортний переліт:
- Вибрати малолюдний рейс. Найменше пасажирів зазвичай літає у вівторок, середу та четвер – ціни в ці дні зазвичай також знижені порівняно з іншими днями тижня.
- Врахувати режим дня малюка. Краще підібрати час перельоту відповідно до режиму дня малюка – такий вищий шанс, що дитина не вередуватиме в дорозі до аеропорту, а під час польоту засне.
- Уникати рейсів із пересадками. Перельоти тривалістю понад 3 – 4 години можуть вимотати навіть найспокійніших малюків – це теж потрібно враховувати. Тому рейсів із пересадками краще уникати.
- Забронювати місце заздалегідь. Це можна зробити при покупці квитка або під час онлайн-реєстрації за добу до вильоту. Але навіть за потреби в окремому місці авіакомпанія все одно посадить супроводжуючих разом із дитиною. Однак, щоб уникнути зайвих проблем з іншими пасажирами, комфортніше це зробити заздалегідь.
- Вибрати зручне місце. Як правило, діти краще почуваються, якщо летять у перших рядах: там найменше трясе, можна найшвидше вийти після посадки. Ще в першому ряду більше місця – можна витягнути ноги і навіть повісити люльку, про потребу в ній потрібно повідомити авіакомпанії за 36 – 48 годин до вильоту.
До речі, на дитину будь-якого віку надається багажне місце, а отже, з собою можна взяти ручну поклажу або валізу (залежно від тарифу). Також можна взяти візок – його маркують спеціальною биркою і здають у багаж біля трапу, а отримують разом із рештою багажу або на виході з літака. Але при цьому легкі коляски-тростини деякі авіакомпанії дозволяють брати в салон.
Що взяти в літак
- Засоби гігієни. Насамперед з собою обов'язково потрібно мати підгузки, сухі та вологі серветки – щоб була можливість витерти і переодягнути дитину, якщо вона сходить до туалету або забрудниться.
- Гігієнічний пакет. Він може знадобитися для блювотних мас, використаних засобів особистої гігієни чи брудного одягу.
- Змінний одяг. Краще взяти із собою змінний комплект одягу: наприклад, якщо дитину нудитиме, відтерти блювоту серветками може бути проблематично. А забруднений одяг та сміття можна скласти в окремі пакети.
- Їжа та напої. У салон літака можна брати дитячу суміш, печиво, соки, компоти та воду – причому на рідини для годування дитини навіть не поширюється обмеження за обсягом 100 мл. Також можна замовити харчування в авіакомпанії – зазвичай це дитяче пюре, сік чи молоко.
- Розваги. З собою потрібно взяти одну або кілька іграшок, щоб дитині було чим зайнятися. Їх, до речі, можна запакувати в подарунковий папір – діти зазвичай люблять такі квести. Старшим дітям можна запропонувати книжки, альбом для малювання або розмальовку. Багато дітей зрадіють телефону або планшету із заздалегідь завантаженими мультфільмами та іграми.
- Аптечка. Необхідний перелік ліків можна уточнити у педіатра. Лікар огляне дитину та вкаже назви та дозування препаратів залежно від віку та маси маленького пацієнта.
Зазвичай вже у 3–4 роки діти досить великі, щоб їм можна було брати участь у підготовці. Якщо в день польоту дати дитині рюкзачок та запропонувати скласти туди кілька іграшок, маленький мандрівник буде радий. Зазвичай після такого досвіду діти відповідально несуть свої речі і відмовляються їх комусь віддавати, а ще менше турбуються через незнайоме середовище.
А щоб дитині було ще легше, краще в процесі розповідати їй, що ви кудись полетите, що відбувається в аеропорту та в польоті, навіщо потрібна реєстрація та огляд та що потрібно робити.