Як літати з маленькими дітьми без шкоди для здоров'я

Багатогодинний переліт, який від початку і до кінця супроводжується дитячим плачем, або малюк-непосида, який весь політ б'є ногами сусіднє крісло, такого досвіду побоюються не тільки пасажири без дітей, а й батьки, які супроводжують дитину.

Перший етап перельоту з дитиною – підготовка необхідних документів та придбання квитків. Квитки обов'язкові для кожного пасажира, навіть найменшого.

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При цьому місце для малюка до двох років не виділяють: він летить на руках у дорослого. Такі пасажири входять до категорії INF (infant – немовля).

Як зробити переліт комфортним

Ось кілька порад, як вибрати максимально комфортний переліт:

Вибрати малолюдний рейс. Найменше пасажирів зазвичай літає у вівторок, середу та четвер – ціни в ці дні зазвичай також знижені порівняно з іншими днями тижня.

Найменше пасажирів зазвичай літає у вівторок, середу та четвер – ціни в ці дні зазвичай також знижені порівняно з іншими днями тижня. Врахувати режим дня малюка . Краще підібрати час перельоту відповідно до режиму дня малюка – такий вищий шанс, що дитина не вередуватиме в дорозі до аеропорту, а під час польоту засне.

. Краще підібрати час перельоту відповідно до режиму дня малюка – такий вищий шанс, що дитина не вередуватиме в дорозі до аеропорту, а під час польоту засне. Уникати рейсів із пересадками. Перельоти тривалістю понад 3 – 4 години можуть вимотати навіть найспокійніших малюків – це теж потрібно враховувати. Тому рейсів із пересадками краще уникати.

Перельоти тривалістю понад 3 – 4 години можуть вимотати навіть найспокійніших малюків – це теж потрібно враховувати. Тому рейсів із пересадками краще уникати. Забронювати місце заздалегідь. Це можна зробити при покупці квитка або під час онлайн-реєстрації за добу до вильоту. Але навіть за потреби в окремому місці авіакомпанія все одно посадить супроводжуючих разом із дитиною. Однак, щоб уникнути зайвих проблем з іншими пасажирами, комфортніше це зробити заздалегідь.

Це можна зробити при покупці квитка або під час онлайн-реєстрації за добу до вильоту. Але навіть за потреби в окремому місці авіакомпанія все одно посадить супроводжуючих разом із дитиною. Однак, щоб уникнути зайвих проблем з іншими пасажирами, комфортніше це зробити заздалегідь. Вибрати зручне місце. Як правило, діти краще почуваються, якщо летять у перших рядах: там найменше трясе, можна найшвидше вийти після посадки. Ще в першому ряду більше місця – можна витягнути ноги і навіть повісити люльку, про потребу в ній потрібно повідомити авіакомпанії за 36 – 48 годин до вильоту.

До речі, на дитину будь-якого віку надається багажне місце, а отже, з собою можна взяти ручну поклажу або валізу (залежно від тарифу). Також можна взяти візок – його маркують спеціальною биркою і здають у багаж біля трапу, а отримують разом із рештою багажу або на виході з літака. Але при цьому легкі коляски-тростини деякі авіакомпанії дозволяють брати в салон.

Що взяти в літак

Засоби гігієни. Насамперед з собою обов'язково потрібно мати підгузки, сухі та вологі серветки – щоб була можливість витерти і переодягнути дитину, якщо вона сходить до туалету або забрудниться.

Насамперед з собою обов'язково потрібно мати підгузки, сухі та вологі серветки – щоб була можливість витерти і переодягнути дитину, якщо вона сходить до туалету або забрудниться. Гігієнічний пакет. Він може знадобитися для блювотних мас, використаних засобів особистої гігієни чи брудного одягу.

Він може знадобитися для блювотних мас, використаних засобів особистої гігієни чи брудного одягу. Змінний одяг. Краще взяти із собою змінний комплект одягу: наприклад, якщо дитину нудитиме, відтерти блювоту серветками може бути проблематично. А забруднений одяг та сміття можна скласти в окремі пакети.

Краще взяти із собою змінний комплект одягу: наприклад, якщо дитину нудитиме, відтерти блювоту серветками може бути проблематично. А забруднений одяг та сміття можна скласти в окремі пакети. Їжа та напої. У салон літака можна брати дитячу суміш, печиво, соки, компоти та воду – причому на рідини для годування дитини навіть не поширюється обмеження за обсягом 100 мл. Також можна замовити харчування в авіакомпанії – зазвичай це дитяче пюре, сік чи молоко.

У салон літака можна брати дитячу суміш, печиво, соки, компоти та воду – причому на рідини для годування дитини навіть не поширюється обмеження за обсягом 100 мл. Також можна замовити харчування в авіакомпанії – зазвичай це дитяче пюре, сік чи молоко. Розваги. З собою потрібно взяти одну або кілька іграшок, щоб дитині було чим зайнятися. Їх, до речі, можна запакувати в подарунковий папір – діти зазвичай люблять такі квести. Старшим дітям можна запропонувати книжки, альбом для малювання або розмальовку. Багато дітей зрадіють телефону або планшету із заздалегідь завантаженими мультфільмами та іграми.

З собою потрібно взяти одну або кілька іграшок, щоб дитині було чим зайнятися. Їх, до речі, можна запакувати в подарунковий папір – діти зазвичай люблять такі квести. Старшим дітям можна запропонувати книжки, альбом для малювання або розмальовку. Багато дітей зрадіють телефону або планшету із заздалегідь завантаженими мультфільмами та іграми. Аптечка. Необхідний перелік ліків можна уточнити у педіатра. Лікар огляне дитину та вкаже назви та дозування препаратів залежно від віку та маси маленького пацієнта.

Зазвичай вже у 3–4 роки діти досить великі, щоб їм можна було брати участь у підготовці. Якщо в день польоту дати дитині рюкзачок та запропонувати скласти туди кілька іграшок, маленький мандрівник буде радий. Зазвичай після такого досвіду діти відповідально несуть свої речі і відмовляються їх комусь віддавати, а ще менше турбуються через незнайоме середовище.

А щоб дитині було ще легше, краще в процесі розповідати їй, що ви кудись полетите, що відбувається в аеропорту та в польоті, навіщо потрібна реєстрація та огляд та що потрібно робити.