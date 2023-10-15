В свой день рождения 107-летняя британка поделилась секретом долголетия

Женщина из Великобритании отметила свой 107-й день рождения и поделилась своим секретом долголетия. И даже не одним.

Една Уолмсли родилась 9 октября 1916 года, женщину считают самой старшей в Ланкашире. Сейчас женщина проживает в доме по уходу. И все, кто знает Эдну, отмечают, что у нее всегда под рукой – чашка чая – это уже ее "фишка".

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Свой 107-й день рождения Эдна описала как веселое время. По словам женщины, секрет ее долголетия в питании.

"Я всегда хорошо питалась и имела хороший аппетит", – поделилась именинница.



Женщина считает, что прожила долгую и счастливую жизнь / Daily Mail

Также женщина считает, что есть еще одно оружие против старения – любовь к поэзии. Една рассказала, что всегда любила стихи и еще в 90 лет декламировала произведения, которые изучила в школе.

Женщина также любит путешествовать и одно время самостоятельно посетила Индию и практиковала йогу.



В свой 107-й день рождения женщина не теряет чувство юмора. Фото Daily Mail

Больше о жизни Эдны

Една родилась во времена Первой мировой войны, когда ей было 23 года началась Вторая мировая война. Женщина застала правление трех королей, королевы, а сейчас живет во времена правления пятого монарха.

Една пережила две пандемии: испанский грипп 1918 – 1919 годов и коронавирус 2020 года.

Женщина является матерью троих детей, имеет троих внуков и четверо правнуков.