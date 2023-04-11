Парламент облегчит выдачу справок и лечение раненых военных

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9158 об усовершенствовании вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения.

За соответствующее решение проголосовали 311 народных избранников. Законопроект наработан совместно с Минздравом и Минсоцполитики Украины.

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Что предусматривает новый законопроект

Совершенствует процедуры деятельности военно-врачебной комиссии, осуществляя максимально возможное количество услуг по медицинскому обследованию и медицинскому осмотру с помощью цифровых технологий.

Совершенствование вопросов оформления военнослужащим справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) как по результатам проведения соответствующего расследования (служебного или специального), так и без его проведения.

Совершенствуются вопросы оформления и направления медицинских документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения.

Ожидается, что законопроект будет способствовать решению проблемы очередей и излишней бюрократии в ВЛК.

Обсуждение законопроекта

30 марта в эфире Украинского Радио заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, член депутатской фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский отметил, что было отдельное закрытое заседание с участием представителей общественности и медицинских работников, занимающихся деятельностью военно-врачебных комиссий, где было принято решение наработать усовершенствование в законодательстве.

В настоящее время, когда информационные технологии используются, в частности в ЦНАПах, когда человек получает дистанционно номер и время, когда он может прийти и получить услугу, не может быть так, чтобы военные, тем более раненые, проходили обследование, ожидая в длинных очередях. Поэтому мы наработали изменения в закон,

– объяснил Вениславский.

Также по его словам изменения отменят удостоверения, если в медицинской документации зафиксирована ситуация, что человек неизлечимо болен или потерял конечность. То есть людям не нужно будет проходить комиссию постоянно.