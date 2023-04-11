Парламент полегшить видачу довідок та лікування поранених військових

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №9158 про удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану.

За відповідне рішення проголосувало 311 народних обранців. Законопроєкт напрацьований спільно з МОЗ та Мінсоцполітики України.

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Що передбачає новий законопроєкт

Удосконалює процедури діяльності військово-лікарської комісії, здійснюючи максимально можливу кількість послуг щодо медичного обстеження та медичного огляду за допомогою цифрових технологій.

Удосконалення питань оформлення військовослужбовцям довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) як за результатами проведення відповідного розслідування (службового чи спеціального), так і без його проведення.

Удосконалюються питання оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров’я.

Очікується, що законопроєкт сприятиме розв'язання проблеми черг та зайвої бюрократії у ВЛК.

Обговорення законопроєкту

30 березня в ефірі Українського Радіо заявив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, член депутатської фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський зазначив, що було окреме закрите засідання за участю представників громадськості та медичних працівників, які займаються діяльністю військово-лікарських комісій, де було ухвалено рішення напрацювати удосконалення в законодавстві.

У сучасний час, коли інформаційні технології використовуються, зокрема в ЦНАПах, коли людина отримує дистанційно номер і час, коли вона може прийти й отримати послугу, не може бути так, щоб військові, які тим паче поранені, проходили обстеження, очікуючи в довгих чергах. Тому ми напрацювали зміни до закону,

– пояснив Веніславський.

Також за його словами зміни скасують пересвідчення, якщо в медичній документації зафіксовано ситуацію, що людина невиліковно хвора або втратила кінцівку. Тобто людям не потрібно буде проходити комісію постійно.