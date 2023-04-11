Парламент полегшить видачу довідок та лікування поранених військових
Джерело:Ярослав Железняк
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №9158 про удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану.
За відповідне рішення проголосувало 311 народних обранців. Законопроєкт напрацьований спільно з МОЗ та Мінсоцполітики України.
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Що передбачає новий законопроєкт
- Удосконалює процедури діяльності військово-лікарської комісії, здійснюючи максимально можливу кількість послуг щодо медичного обстеження та медичного огляду за допомогою цифрових технологій.
- Удосконалення питань оформлення військовослужбовцям довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) як за результатами проведення відповідного розслідування (службового чи спеціального), так і без його проведення.
- Удосконалюються питання оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров’я.
Очікується, що законопроєкт сприятиме розв'язання проблеми черг та зайвої бюрократії у ВЛК.
Обговорення законопроєкту
30 березня в ефірі Українського Радіо заявив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, член депутатської фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський зазначив, що було окреме закрите засідання за участю представників громадськості та медичних працівників, які займаються діяльністю військово-лікарських комісій, де було ухвалено рішення напрацювати удосконалення в законодавстві.
У сучасний час, коли інформаційні технології використовуються, зокрема в ЦНАПах, коли людина отримує дистанційно номер і час, коли вона може прийти й отримати послугу, не може бути так, щоб військові, які тим паче поранені, проходили обстеження, очікуючи в довгих чергах. Тому ми напрацювали зміни до закону,
– пояснив Веніславський.
Також за його словами зміни скасують пересвідчення, якщо в медичній документації зафіксовано ситуацію, що людина невиліковно хвора або втратила кінцівку. Тобто людям не потрібно буде проходити комісію постійно.