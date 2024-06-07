Сколько людей предупреждают партнера о половых инфекциях перед сексом

Обзор научных исследований, связанных с половыми инфекциями, обнаружил, что люди, страдающие от этих заболеваний, редко раскрывают свой диагноз. Лишь в половине случаев или даже реже они рассказывают об этом партнерам перед сексом.

Исследованием занимались ученые Университета штата Теннесси, США, они провели метаанализ 32 статей на тему половых инфекций и обнаружили, что большинство людей предпочитают молчать о своем состоянии.

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Новое исследование ИППП

Обзор включал работы, связанные с венерическими заболеваниями, такими как хламидиоз, гонорея, трихомониаз, герпес, вирус папилломы человека и другие бактериальные, вирусные и паразитарные ИППП. ВИЧ-инфекцию исключили из анализа, поскольку ее уже исследовали в других исследованиях.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, почти у каждого пятого жителя США в определенный момент жизни было половое заболевание. Всемирная организация здравоохранения также отмечает увеличение количества случаев сифилиса, гонореи и других ИППП.

Почему люди не говорят о своем диагнозе

Несмотря на рекомендации медиков по использованию профилактических средств и информирования партнера о случаях инфекции, результаты обзора показывают, что многие люди игнорируют эти советы.

Как показал анализ, перспектива рассказать о болезни вызвала у людей с ИППП негативные эмоции. Например, как повод не сообщать о заболевании упоминался страх реакции партнера, страх потерять его и быть брошенным. Среди других причин фигурировало мнение, что презерватив достаточно надежно защищает от передачи инфекции, и убежденность в отсутствии обязательств перед случайными партнерами.

По данным исследования, лишь около половины людей, страдающих ИППП, готовы предупредить партнера о своем диагнозе до полового акта.

Мотивы, которые вдохновляли людей признаться в половой инфекции, включали чувство любви и морального долга перед партнером, а также уровень близости и серьезности их отношений.

Значение исследования

Выводы обзора свидетельствуют о недостатке знаний людей о сексуальном здоровье. Например, большинство людей с герпесом считали, что отсутствие симптомов и профилактика (использование презервативов или лекарств) обеспечивают полную безопасность партнера, и поэтому они решали не сообщать о диагнозе.

Авторы заявляют, что их выводы подчеркивают необходимость непрерывного и всестороннего образования о сексуальном здоровье в течение всей жизни. Исследователи также призывают органы здравоохранения активнее информировать общественность, в том числе молодежь, о половых инфекциях и их распространении.