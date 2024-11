Психологи выяснили, какие слова испортят впечатление о вас в переписке

Американские психологи предупредили, что использование сокращенных форм слов в электронных сообщениях может негативно повлиять на восприятие этих сообщений и создать нежелательное впечатление об их авторе.

В электронной переписке многие люди предпочитают использовать сокращения и аббревиатуры, чтобы сэкономить время и ускорить общение, сообщает 24 Канал со ссылкой Journal of Experimental Psychology.

Например, в английском языке вместо полного написания фраз, таких как how are you? ("как дела?"), thank you ("спасибо") или I don't know ("я не знаю"), могут использоваться hru?, thnx, idk. В Украине также широко используют как украинские, так и англоязычные сокращения, например, "дяк" для "спасибо", а также "плз" (от please) и "мб" (видимо).

Новое исследование переписки

Однако группа специалистов из Стэнфордского университета и Университета Торонто провела серию экспериментов, которые показали, что использование таких сокращений может создавать впечатление неискренности. Это, свою очередь, может негативно повлиять на уровень общения и восприятия между людьми.

В исследовании, в котором участвовали более 5 тысяч человек, проводились опросы, лабораторные и полевые эксперименты. Участникам предлагалось оценить свои впечатления от сообщений с сокращениями и без них. Также исследователи анализировали переписку пользователей в мессенджере Discord и на платформе онлайн-знакомств Tinder.

Сокращения портят переписку

Результаты показали, что сообщения с сокращениями получали меньше ответов, а те, кто отвечал, использовали короткие формулировки по сравнению с полностью написанными словами. Хотя молодые участники чаще прибегали к сокращениям, негативный эффект также наблюдался и среди них, хотя он проявлялся не всегда.

Сокращения создавали ощущение меньшей искренности, и получатели реже отвечали на такие сообщения, поскольку аббревиатуры воспринимались как признак меньших усилий со стороны отправителя,

– объяснили исследователи.

Однако результаты этого исследования следует рассматривать с осторожностью, поскольку на них могли повлиять различные ограничения. В частности, исследования проводились среди взрослой англоязычной аудитории, и в других культурах могут наблюдаться различные тенденции.

Кроме того, акцент был сделан на короткой переписке между двумя участниками, тогда как длительные, повторяющиеся беседы и переписки в группах не анализировались. Также не всегда учитывался уровень знакомства собеседников.