От чего зависит наше социальное поведение определяют два гормона

Наше социальное взаимодействие может формироваться в мозге и зависеть от дофамина и серотонина. Не зря, эти химические вещества считают одними из важнейших в организме.

Исследователи хотели понять, как работают сложные нейронные механизмы, которые лежат в основе социального поведения. И им удалось предложить совершенно новый взгляд на то, как мозг обрабатывает и вознаграждает именно социальное взаимодействие.

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Полученные данные помогут создать новые терапевтические подходы к лечению ряда состояний, от социальной изоляции до расстройств аутистического спектра.

Как проводили исследование

В центре эксперимента была "игра в ультиматум", – хорошо известная экономическая игра в психологических исследованиях. Участникам предложили ответить на предложения по разделению суммы в 20 долларов, варианты ответов были либо от человека, либо компьютера.

Эти предложения были разнообразными, причем одни были справедливыми (например, разделение 10 – 10 долларов), а другие менее (например, разделение 16 – 4 долларов в пользу того, кто предлагал).

"Оказалось, что дофамин функционирует как своеобразная система непрерывного отслеживания и реагирует на то, было ли каждое новое предложение в игре лучше или хуже предыдущего", – говорится в исследовании.

, дофамин может быть неотъемлемой частью оценки изменений в нашем окружении и соответствующей корректировки наших ожиданий и решений. И наоборот, активность серотонина была больше сосредоточена на немедленной реакции от текущего предложения, независимо от прошлых предложений.

Ученые объяснили, что это указывает на то, что серотонин может отвечать за оценку ситуации в каждом конкретном случае без влияния предыдущих выводов.

Перспектива исследования

Исследование показало, что дофамин выступает как система непрерывного отслеживания, которая является неким механизмом контроля и реагирует на то, является ли каждое новое предложение в игре лучше или хуже предыдущего.

Иначе говоря, дофамин может быть одним из ключевых элементов оценки изменений в нашем окружении и соответствующей корректировки наших ожиданий и решений. В частности, этот нейромедиатор помогает нам анализировать новую информацию и решать, какова ее ценность.

А серотонин помогает нам реагировать на то, что происходит в моменте, и влияет на наше мгновенное решение относительно условий.

Эти два нейромедиатора совместно регулируют наше поведение и реакции на внешние обстоятельства, обеспечивая баланс между оценкой прошлых и текущих событий для оптимального принятия решений.