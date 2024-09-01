Не только психологические проблемы: как изоляция влияет на здоровье человека

Социальная изоляция – отсутствие общения, взаимодействия и поддержки со стороны других людей. Это состояние может быть кратковременным или длительным. Исследования указывают на то, что оно может приводить к негативным последствиям для психического и физического здоровья.

Чаще всего социальная изоляция затрагивает пожилых людей из-за потери близких, ухудшения здоровья и снижения мобильности.

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Почему возникает изоляция

Но существуют и другие причины:

ограниченные возможности – физические барьеры и стигматизация затрудняют социальные контакты;

трудности социальной адаптации – некоторые подростки испытывают изоляцию из-за проблем с самооценкой, травля травля;

травма – люди, пережившие травму, могут избегать общения, чтобы избежать боли и стресса;

иммигранты и представители меньшинств – сталкиваются с языковым барьером, культурными различиями и предубеждением.

Изоляция и одиночество – это два разных, хотя и связанные между собой понятия. Одиночество - это субъективное ощущение отчужденности, даже когда вокруг есть люди. Это связано с отсутствием близких отношений, эмоциональной связи или ощущением, что никто не понимает человека.

А социальная изоляция – это объективное состояние, когда человек фактически не имеет достаточного количества социальных связей и контактов. Социальная изоляция может привести к одиночеству, тогда как другие могут чувствовать себя одинокими, не будучи социально изолированными.

Влияние на здоровье

Исследования показывают, что социальная изоляция:

способствует развитию депрессии и тревожных расстройств;

повышает уровень стресса;

увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

приводит к ухудшению когнитивных функций;

ослабляет иммунную систему, организм становится более уязвимым к инфекциям и заболеваниям;

ассоциируется с более высоким уровнем смертности – люди с ограниченными социальными связями имеют повышенный риск преждевременной смерти;

снижает уровень физической активности, у человека не хватает мотивации заниматься спортом или выходить на прогулки;

приводит к злоупотреблению психоактивными веществами.

Как бороться с изоляцией

Не стесняйтесь обратиться за помощью к семье или социальным работникам. Попробуйте создать эмоционально значимые связи, чтобы почувствовать себя частью семьи или сообщества. Это уменьшит чувство одиночества и изоляции.

Вот еще несколько советов:

найдите хобби или вернитесь к старому увлечению, чтобы встретить единомышленников;

общайтесь с семьей и друзьями ежедневно через социальные сети, звонки или личные встречи;

используйте видеочат и другие технологии для общения;

рассмотрите возможность завести домашнего любимца для эмоциональной поддержки;

будьте физически активны – занимайтесь спортом с другими людьми, стремитесь к 150 минут активности в неделю;

познакомьтесь с соседями.

Кроме того, не забывайте заботиться о себе: правильно питайтесь, спите 7 – 9 часов и находите время для любимых занятий.