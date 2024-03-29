Собак научили распознавать по запаху психическое заболевание

Специалисты из Канады в процессе экспериментальных исследований обнаружили, что сложное обоняние у собак-помощников способно распознавать индикаторы стресса у людей с посттравматическим синдромом на основе запаха их дыхания.

Сила обоняния собак

Собаки обладают чрезвычайно чувствительным обонянием, которое является их главным и наиболее развитым органом чувств. Способность этих четвероногих друзей распознавать ароматы превышает аналогичные способности человека в 10 – 100 тысяч раз.

Также на тему Собаки могут помочь диагностировать болезнь Паркинсона

Ученые активно исследуют возможность использования этого уникального "дара" собак в биомедицинских целях, включая диагностику различных заболеваний, таких как рак, вирусы и параитарные инфекции.

Собаки способны чувствовать опасные для жизни человека состояния. При обнаружении изменений в запахе обученное животное может заранее предупредить хозяина о возможном приступе эпилепсии или гипогликемии (снижение уровня сахара в крови).

Новое исследование обоняния собак

На основе данных наблюдений, специалисты в области психологии и нейронауки из Университета Далхаузи предположили, что собаки могут быть обучены на людях, страдающих от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Это состояние развивается у людей, которые пережили событие, травмирующее психику, – шок, сильный испуг или опасность – примерно в 25 – 35% случаев. Также оно распространено у людей, переживших войну. Считается, что в целом по популяции ПТСР встречается у 7 – 10% людей.

Одной из основных характеристик посттравматического расстройства являются регулярные упоминания травмирующих ситуаций или флешбеки, которые могут приводить к ступору или паническим атакам. Ученые считают, что собаки могут научиться прерывать такие приступы или даже предупреждать о них, реализуя маркеры стресса в дыхании человека.

Для проверки этой гипотезы исследователи провели ряд экспериментов. Из 25 собак-кандидатов было отобрали только двух, которые имели достаточную подготовку и мотивацию для завершения эксперимента: золотистый ретривер, по имени Айви и метис немецкой овчарки и бельгийской овчарки по кличке Келли.

Собаки распознали ПТСР у человека

В качестве доноров запахов выступили 26 участников другого исследования, посвященного изучению нейрокогнитивных механизмов, отвечающих за связь между психологической травмой и употреблением каннабиса. Среди этих добровольцев, 14 человек (или около 54%) соответствовали диагностическим критериям для ПТСР.

Собаки были обучены отличать целевой запах от контрольного и показывать условный сигнал при обнаружении первого, достигнув при этом точности 90%. Во второй серии экспериментов, собакам давали обнюхивать образцы по одному за раз, и Келли показала точность в 81%, а результат Айви составил 74%.

Сравнивая реакции собак с отчетами участников об их эмоциях, исследователи обнаружили, что одна собака реагировала на состояние тревоги, а другая – на проявления стыда. Ученые предположили, что обоняние Айви могло быть "настроено" на гормоны, связанные с симпато-адреномедуллярными реакциями (например, адреналин), в то время как Келли могла улавливать запах гормонов гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, таких как кортизол.

Эти результаты могут быть важными для предотвращения ранних симптомов ПТСР, поскольку для этого требуется чувствительность обоняния к гормонам первой группы. Однако, учитывая, что только две и 25 собак были признаны пригодными для такой работы, поиск подходящих кандидатов будет сложным.