Почему снотворные – не лучший способ для налаживания сна: объяснение врача

Ключевая опасность снотворных препаратов в недопонимании их действия, показаний к приему и возможным негативным последствиям. Из-за чего можно не только не попасть в причину ухудшения сна и не получить облегчение, а создать себе дополнительные проблемы со здоровьем.

О том, почему снотворное не всегда помогает побороть бессонницу, в чем опасность этих препаратов и как наладить сон. 24 Канала рассказал кандидат медицинских наук, первый эйдж-менеджер Украины, основатель клубной клиники по управлению возрастом AM System и онлайн-сервиса новейшей превентивной медицины GAMA Consulting Евгений Шагов.

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Врач “Для нашего субъективного восприятия бессонницы – это диагноз, а снотворное – лекарство. Однако на самом деле все сложнее. И как от простуд, вызванных вирусом, не помогут антибиотики, так и здоровый сон не всегда является показанием для приема снотворного.

Причины бессонницы

Не можете уснуть и плохо спите? Это симптомы, а не причина. А причиной может быть:

нарушение баланса нейротрансмиттеров гамма-аминомасляной кислоты и гистамина, влияющих на циклы сна и бодрствования,

дисбаланс норадреналина, ацетилхолина и серотонина,

недостаток гормона мелатонина, регулирующего суточные ритмы,

гиперактивация нейроэндокринной системы из-за хронического стресса,

нарушение циркадного ритма (циркадный контроль сна и бодрствования),

повышение уровня кортизола и адренокортикотропного гормона (АКТГ) или нарушение регуляции кортикотропин-релизинг-фактора,

другие нарушения, модулирующие ось гипоталамо-гипофизарно-надпочечников (наша система адаптации и реакции на стресс).

Как снотворное может навредить

Потому что у вас бессонница, но ответьте на вопрос: "Какое средство и от какой именно причины бессонницы вам нужно?"

Снотворное – это не название препарата, а скорее наше ожидание от него. А препарат может быть растительным седативным (успокаивающим), нейромедиатором тормозного действия, хронобиотиком, антигистаминным средством, агонистом бензодиазепиновых рецепторов, гормональным средством (мелатонин).

И как оливковое масло для жарки отличается от моторной смазки для двигателя, так и разные категории, на первый взгляд, однотипных препаратов (ибо все же называют снотворным, верно?) выполняют разные задачи. Так снотворное может не сработать? Да, но… Неправильно подобранный препарат может даже навредить:

вызвать сонливость на следующий день;

снижать концентрацию и ухудшать память;

усложнять утреннее пробуждение из-за ощущения "похмелья";

провоцировать головную боль и головокружение;

вызвать нарушения со стороны работы ЖКТ, сухость во рту и тошноту;

нарушать координацию движений, поэтому, в частности, трудно и опасно потом садиться за руль;

вызывать кошмары и усугублять проявления синдрома беспокойных ног.

Евгений Шагов “Если это антигистаминный препарат, дополнительно вы еще лишаете себя лекарства против возможной аллергии в будущем (из-за резистентности), если гормональный – лишний раз вмешиваетесь в нарушенный эндокринный баланс, провоцируя углубление проблемы. И это не говоря уже о риске передозировки и зависимости, которую вызывают некоторые снотворные препараты. Если вы не знали, Мэрилин Монро умерла именно из-за них.

Неправильное представление о бессоннице

И, пожалуй, самое главное. Снотворное (хоть мелатонин, хоть фармакологические средства) нужно только в случае, когда у вас действительно бессонница. Это когда у вас сложности с засыпанием, с поддержкой сна или раннее пробуждение с невозможностью дальше уснуть.

То есть вы легли в 22:30, расслаблены, в комнате без лишнего освещения и шума, будильник включили еще до того, как чистили зубы, и после этого телефон в руки не брали, пролежали с закрытыми глазами полтора часа и так и не смогли заснуть. Или едва заснули и через час проснулись и остаток ночи крутились из стороны в сторону в тщетной надежде снова видеть сны. Без попыток проверить исправность лампочки в холодильнике и обновления новостной ленты.

Евгений Шагов “А когда вы листаете телеграмм-каналы до 1 ночи или смотрите сериалы до полуночи, потом наконец-то решаете перекусить и от этого не можете заснуть, а утром ненавидите весь мир – это не бессонница. Это нарушение режима, сбой циркадных ритмов и безответственное отношение к здоровью, которое приводит к нарушению эндокринного баланса, дисбалансу нейротрансмиттеров и снижению качества жизни, а не только сна. Скорее всего, вам нужен режим, качественный антистресс и гигиена сна, а не таблетки, которые вы надеетесь вас "выключать".

А когда вы пролистываете телеграмм-каналы до 1 ночи или смотрите сериалы до полуночи, потом в конце концов решаете перекусить и от этого не можете заснуть, а утром ненавидите весь мир – это не бессонница. Это нарушение режима, сбой циркадных ритмов и безответственное отношение к здоровью, которое приводит к нарушению эндокринного баланса, дисбалансу нейротрансмиттеров и снижению качества жизни, а не только сна. Скорее всего, вам нужен режим, качественный антистресс и гигиена сна, а не таблетки, которые вы надеетесь вас "выключать".

Что же делать

Лучшее снотворное – это режим, адекватные физические нагрузки и стресс-менеджмент для восстановления равновесия между кортизолом и мелатонином. А таблетки, конечно, тоже могут пригодиться. Однако об этом вам должен сказать врач.

В идеальные, невролог или эндокринолог, знающий превентивную медицину и посоветует, например, индивидуальную комбинации магния, мелатонина и триптофана, а не антидепрессанты с синтетическими седативными. Хотя ни те, ни другие вместо вас не пойдут спать в 22:00. А это – самое важное, что нужно для нормального сна.

