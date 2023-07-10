Назвали 6 основных продуктов, уменьшающих риск сердечных заболеваний

Исследование, проведенное канадскими учеными, показало, что недостаточное употребление шести ключевых продуктов связано с большим риском сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых.

Потребление фруктов, овощей, бобовых, орехов, рыбы и цельножирных молочных продуктов является ключом к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты. Исследование также показало, что здоровая диета может быть достигнута разными способами, такими как включение умеренного количества цельного зерна или необработанного мяса.

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Новое исследование питания

Предыдущие и аналогичные исследования были сосредоточены на западных странах и диетах, в которых вредные, ультраобработанные продукты сочетались с продуктами, богатыми питательными веществами. Это исследование было глобальным по своему масштабу и сосредоточено на продуктах, обычно считающихся полезными для здоровья.

Исследователи получили оценку диеты на основе текущего крупномасштабного глобального исследования, а затем воспроизвели его в пяти независимых исследованиях для измерения результатов по здоровью в разных регионах мира и у людей с предыдущими сердечно-сосудистыми заболеваниями и без них.

6 продуктов для сердца

Ученые подчеркивают, что умеренное количество рыбы и цельножирных молочных продуктов связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Те же результаты для здоровья могут быть достигнуты при умеренном потреблении зерновых и мяса – при условии, что это нерафинированные цельнозерновые продукты и необработанное мясо.

Исследователи рекомендуют среднее ежедневное потребление: фруктов – две – три порции; овощи – две – три порции; орехи – одна порция, молочные продукты – две порции. В рацион также рекомендуется добавить от трех до четырех еженедельных порций бобовых и от двух до трех еженедельных порций рыбы. Возможные заменители включали в себя одну порцию в день цельного зерна и одну порцию в день необработанного красного мяса или птицы.