Оккупанты сообщают о вспышке холеры на Херсонщине: что происходит на самом деле

Российские оккупанты сеют панику среди населения Херсонской области, распространяя слухи о возможной вспышке холеры. Однако эту информацию опровергла главный врач Херсонской областной инфекционной больницы Елена Тимошенко.

Ситуация в Херсонской области

Она заявила, что в течение последних двух десятилетий в области не регистрировалось случаев холеры, и пока нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали об угрозе инфекции.

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Ситуация под постоянным контролем и является абсолютно стабильной,

– подчеркнула Елена Тимошенко.

При необходимости, медицинские учреждения области обеспечены всем необходимым для своевременной диагностики, лечения и профилактики острых инфекций, а медицинский персонал регулярно проходит соответствующие тренинги.

Что нужно знать о холере

Холера – это инфекция, которая поражает желудочно-кишечный тракт и развивается в тонкой кишке. Возбудитель болезни – бактерия Vibrio cholerae, которая легко переносит низкие температуры, однако мгновенно погибает во время кипячения.

Ее также называют холерным вибрионом из-за ее спиральной формы и жгутика, который обеспечивает ей высокую подвижность. Холерные вибрионы активно размножаются в воде и пище, особенно в теплое время года, благодаря питательным щелочным отходам, которые загрязняют водоемы.

Переносчиком возбудителя может стать только человек. Носитель может даже не чувствовать симптомов болезни, но при этом заражать других. Холера передается через фекалии, которые загрязняют источники воды, поэтому заразиться при прямом контакте с человеком нельзя.

Здоровый человек заражается, когда употребляет зараженную пищу или воду, например, ест грязные фрукты, купается, облизывает пальцы – так в организм попадают вредные бактерии. Поэтому так важно, чтобы в районах, где бушует холера, туалет размещался отдельно от мест проживания и работы.