Окупанти повідомляють про спалах холери на Херсонщині: що відбувається насправді

Російські окупанти сіють паніку серед населення Херсонської області, поширюючи чутки про можливий спалах холери. Однак цю інформацію спростувала головний лікар Херсонської обласної інфекційної лікарні Олена Тимошенко.

Ситуація в Херсонщині

Вона заявила, що протягом останніх двох десятиліть в області не реєструвалось випадків холери, і наразі немає жодних ознак, які б свідчили про загрозу інфекції.

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Ситуація під постійним контролем і є абсолютно стабільною,

– підкреслила Олена Тимошенко.

За необхідності, медичні заклади області забезпечені усім потрібним для своєчасної діагностики, лікування і профілактики гострих інфекцій, а медичний персонал регулярно проходить відповідні тренінги.

Що потрібно знати про холеру

Холера – це інфекція, яка вражає шлунково-кишковий тракт та розвивається у тонкій кишці. Збудник хвороби – бактерія Vibrio cholerae, яка легко переносить низькі температури, проте миттєво гине під час кип'ятіння.

Її також називають холерним вібріоном через її спіральну форму і джгутик, який забезпечує їй високу рухливість. Холерні вібріони активно розмножуються у воді та їжі, особливо у теплу пору року, завдяки поживним лужним відходам, які забруднюють водойми.

Переносником збудника може стати лише людина. Носій може навіть не відчувати симптомів хвороби, але при цьому заражати інших. Холера передається через фекалії, які забруднюють джерела води, тому заразитися при прямому контакті з людиною не можна.

Здорова людина заражається, коли вживає заражену їжу або воду, наприклад, їсть брудні фрукти, купається, облизує пальці – так в організм потрапляють шкідливі бактерії. Тому так важливо, щоб у районах, де вирує холера, туалет розміщувався окремо від місць проживання та роботи.