Нашли еще одну причину облысения у мужчин

Мужчины, которые пьют много газированных напитков, больше других подвержены облысению. К такому выводу пришли ученые из Пекина.

Жаль от сладких напитков

Молодые люди потребляют больше соков, безалкогольных напитков, энергетиков, спортивных напитков или сладкий чай/кофе. К примеру, 49% взрослых и 63% молодежи в США потребляют напитки с сахаром ежедневно.

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Подобная ситуация в Китае, где потребление сладких напитков выше в возрастной группе 13 – 29 лет (22,38%). Потребление таких напитков связано со многими проблемами со здоровьем, такими как кариес, ожирение и эмоциональные проблемы. Однако эпидемиологических исследований связи между облысением и употреблением сладких напитков все еще мало, особенно это касается молодежи.

Сладкие напитки вызывают облысение

На развитие облысения влияет много факторов. В их числе наследственная предрасположенность, качество сна, курение, количество физической активности и питания. Ученые считают, что "западная диета" – питание с большим количеством добавленного сахара – может косвенно повлиять на рост волос. Они приняли это за гипотезу, которую решили проверить на добровольцах – 1028 молодых мужчин в Китае.

Эксперты обнаружили, что мужчины с выпадением волос по мужскому типу (распространение залысин по боковым частям головы и к затылку) употребляют почти вдвое больше подслащенных напитков, чем мужчины без этого заболевания.

При этом ученые отметили, что взаимосвязь между факторами нашли, но не доказали, что одно следует из другого. Требуются дальнейшие исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть находку.