Популярное лекарство повышает риск деменции на 50%

Новое исследование показало связь между приемом слабительных средств с риском возникновения деменции.

Число случаев деменции растет

Международная группа ученых выяснила, что люди, регулярно принимающие препараты против запоров, более склонны к развитию деменции по сравнению с теми, кто такое лекарство не использует или делает это редко.

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Деменция характеризуется деградацией памяти, языка, поведения, мышления, способности решать проблемы и вести привычный образ жизни. По данным ВОЗ, около 50 миллионов человек в мире живут с деменцией и каждый год выявляют около 10 миллионов новых случаев.

Слабительные средства повышают риск деменции

Использование слабительных средств распространено среди людей среднего и пожилого возраста. Однако регулярный прием таких препаратов может привести к изменению микробиому кишечника – вероятно, нарушая передачу сигналов от кишечника к мозгу или повышая выработку токсинов в кишечнике, способных влиять на мозг.

– рассказал врач Фэн Ша из Шэньчжэнского института передовых технологий.

В выборку вошли 502 229 человек (сначала без деменции в анамнезе), данные которых хранились на базе Британского биобанка. Средний возраст участников составил 56,5 лет, 273 251 (54,4%) – женщины. Более 18 тысяч человек (3,6%) сообщили о регулярном приеме слабительных средств, то есть они использовали эти препараты большинство дней на протяжении последних четырех недель.

Анализ проводили учитывая также социально-демографические характеристики, факторы образа жизни, состояние здоровья, семейный анамнез и прием разных лекарств. За участниками наблюдали в среднем по 9,8 лет. В результате у 218 человек (1,3%), часто использовавших слабительные, и у 1969 участников (0,4%), не принимавших их регулярно, развилась деменция.

Выводы придется перепроверять в дальнейших исследованиях. Если они подтвердятся, то, по словам ученых, врачам нужно будет советовать пациентам с запорами, прежде всего, изменить образ жизни: пить больше воды, есть продукты с высоким содержанием клетчатки и быть более активными.