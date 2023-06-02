Сколько воды нужно пить летом: четкие нормы и рекомендации

Наш организм в среднем на 60% состоит из воды. От содержания воды зависит работа важнейших органов. Вода оказывает влияние и на внешний вид человека. Если у организма не хватает воды – появляются преждевременные морщины, сухость волос и кожи.

Без достаточного количества воды, наш организм буквально теряет способность нормально функционировать. Поэтому так важно поддерживать водный баланс.

К теме "Ешьте хоть горстями": назвали продукт, который поможет похудеть

Согласно рекомендациям Национальной академии наук США суточная норма потребления воды для женщин составляет около 2,7 литра, а для мужчин – около 3,7 литра.

Это касается как питьевой воды, так и жидкостей, получаемых организмом из других напитков и продуктов. Ведь около 20% потребления жидкости поступает с едой.

Следует понимать, что эти подсчеты являются средним показателем для здорового человека, который придерживается полноценного рациона и активного образа жизни. В зависимости от наличия хронических заболеваний, количества физических нагрузок и других особенностей организма суточная норма питьевой воды должна вычисляться для каждого человека индивидуально.



Главным критерием того, сколько пить воды, должно быть чувство жажды / Фото Unsplash

Сколько воды нужно выпивать летом

Действительно, летом растет необходимость в воде. В условиях жары наш организм теряет больше жидкости вследствие увеличения частоты дыхания, усиленного потоотделения и физиологического стула.

Поэтому и норма выпитой воды в сутки понятно, что должно быть больше.

Более того, если вы спортсмен, то считайтесь, что во время физических нагрузок, особенно летом, организм теряет гораздо больше жидкости. Поэтому в дни тренировок значительно усиливается и потребность в воде.

Может ли быть много воды

Спортсменам рекомендуют выпивать 400 – 800 миллилитров воды в час.

В PNAS опубликовали исследование, указывающее, что пить воду прежде следует тогда, когда испытываете жажду. Это ведь лучший сигнал организма, что нужно пополнить "запасы". А вот чрезмерное желание "помочь" своему телу, вливая в него "нормы" воды – может оказаться избыточным и даже вредным.

Если выпить гораздо больше воды, чем нужно, то это, прежде всего, повлияет на работу почек, отвечающих за выведение из организма жидкости. Если почки не смогут справиться с большим количеством воды, то организм начнет накапливать излишки. Это может привести к появлению отеков, повышению АД, накоплению жидкости в сердце, мозге, легких и других органах.