Так не 10 тысяч шагов: сколько на самом деле нужно ходить в день, чтобы оставаться здоровым

Мантру, что в день следует проходить 10 тысяч шагов слышали, наверное, все, Мол, именно столько нужно, чтобы оставаться в хорошей форме и быть здоровым, Однако действительно ли это так работает?

Новые данные показали, что этот предел несколько ниже. Оказалось, достаточно проходить 5 тысяч шагов ежедневно, чтобы ощутить положительное влияние на организм.

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Анализ данных более 226 000 человек по всему миру показал, что 4 тысячи шагов достаточно, чтобы снизить риск преждевременной смерти по разным причинам. В то время как более 2300 шагов хватит, чтобы произошло положительное влияние на сердце и сосуды.

Влияет ли пол и возраст на показатели

! Исследователи утверждают, что чем больше шагов вы делаете, тем больше преимуществ для здоровья. Каждая дополнительная 1000 шагов более 4000 снижает риск преждевременной смерти на 15%.

Ученые из Лодзкого медицинского университета в Польше и Школы медицины Университета Джона Гопкинса в США обнаружили, что, несмотря на то, что пользу от ходьбы испытывают люди разного пола и возраста, независимо от места жительства, самые большие преимущества могут почувствовать люди в возрасте до 60 лет.

Мы должны объяснять пациентам, что изменение образа жизни, включая диету и физические упражнения, могут быть столь же, а то и более эффективными в снижении сердечно-сосудистого риска и продлении жизни, как лекарство,

— отметил профессор Мацей Банах из университета Лодзи.

Малоподвижность проблема современного мира

По данным ВОЗ, недостаточная физическая активность является причиной 3,2 миллионов смертей ежегодно, это четвертая самая распространенная причина в мире.

Дело в том, что недостаточная активность может замедлить ваш метаболизм и повлиять на рост и силу мышц. А это провоцирует проблемы со спиной.

На самом деле для того, чтобы оставаться активным, не обязательно бегать на стадионе или ходить в спортзал, достаточно делать перерывы на работе, заниматься домашними делами, выбирать магазин, расположенный немного дальше вашего дома, подняться пешком, а не лифтом. Словом, любая активность – зачтется вам.

Регулярные прогулки также очень важны. Вечером перед сном выйдите пройтись.

Польза ходьбы

Ходьба способствует снижению уровня АД, укреплению костей, повышает уровень энергии, а также обеспечивает вас эндорфинами. Как бонус – ходьба поможет вам поддерживать здоровый вес.

Среди других преимуществ – улучшение психического здоровья и возможность провести время подальше от экранов и других отвлекающих факторов.

Ходьба подходит "почти всем", поскольку она мало влияет на суставы и мышцы. Итак, если вы боитесь бегать по этой причине, ходьба – идеальный вариант.