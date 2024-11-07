Сколько минут дополнительного сна сделают вас счастливыми и бодрыми

Количество и качество сна существенно влияют на самочувствие, настроение и поведение человека в течение дня. Американские исследователи выяснили, сколько минут недосыпа или дополнительного сна могут значительно изменить состояние организма.

По данным предыдущих исследований, регулярный и достаточный сон является одним из ключевых факторов, влияющих на здоровье. В частности, нерегулярный график сна повышает риск развития диабета, особенно у тех, кто спит более восьми часов в сутки. При этом только 15% людей во всем мире удается придерживаться нормального режима сна и получать достаточное количество отдыха, пишет 24 Канал со ссылкой на The Journal of Positive Psychology.

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Новое исследование сна

Специалисты из Университета Бейлора в США определили, сколько минут сна нужно добавить или сократить, чтобы человек заметил изменения в своем состоянии. Авторы исследования провели эксперимент с участием 90 молодых людей, которых случайным образом разделили на три группы.

В течение одной рабочей недели первая группа ложилась спать раньше, вторая - придерживалась привычного режима, а третья – позже. Цикл их сна и бодрости отслеживался с помощью актиграфии. Также исследовалось, как продолжительность отдыха влияет на психоэмоциональное состояние, физическое здоровье и чувство благодарности, которое участники фиксировали в дневнике.

Насколько нужно увеличить сон, чтобы чувствовать себя лучше

Участники, которые спали больше, отмечали значительное улучшение своего состояния, большую устойчивость к стрессам, активную постановку целей и частое ощущение благодарности. Этот положительный эффект проявлялся при увеличении продолжительности сна в среднем на 46 минут за ночь.

В то же время те, кто спал меньше, столкнулись с негативными последствиями. Сокращение сна в среднем на 37 минут за ночь приводило к ухудшению настроения, снижению жизненной устойчивости и уменьшению ощущения счастья и благодарности.

Качественный и полноценный сон (7 – 9 часов) важен не только для индивидуального здоровья, но и для общества в целом. Эксперимент показал, что после хорошего отдыха люди становятся более готовыми оказывать помощь другим.