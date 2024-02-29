Синусит значительно повышает риск тяжелых аутоиммунных заболеваний

Специалисты из США выяснили, что у людей, перенесших синусит, впоследствии может развиться ревматическое заболевание, такое как артрит в течение следующих 10 лет.

Синусит – это воспаление одной или нескольких слизистых оболочек носовых пазух – небольших полостей за скулами и лбом. Из ранее проведенных исследований известно, что различные воздушные раздражители, включая загрязнение воздуха и респираторные инфекции, могут быть связаны с развитием ревматоидного артрита.

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Новое исследование влияния синусита

Вопрос о том, могут ли другие ревматические заболевания возникнуть вследствие синусита, до сих пор оставался открытым. Ученые из Клиники Майо и Гарвардской медицинской школы провели исследование и обнаружили, что синусит увеличивает вероятность ревматических заболеваний на 40%. Результаты их работы опубликованы в журнале RMD Open.

Во время исследования ученые проанализировали медицинские данные более чем полмиллиона людей, которые жили в округе Олмстед, штат Миннесота, с 1966 по 2014 год. В выборку включили 1729 взрослых среднего возраста 63 года, которые имели диагностированные различные виды ревматических заболеваний:

ревматоидный артрит,

антифосфолипидный синдром (нарушение свертываемости крови),

синдром Шегрена (нарушение выработки жидкостей, например слез и слюны),

васкулит (воспаление кровеносных сосудов),

гигантоклеточный артериит (воспаление височной артерии),

ревматическая полимиалгия (мышечная боль и скованность).

Каждая их история болезней сравнивались с историями трех пациентов того же пола и возраста, но без ревматических заболеваний. Также были учтены другие факторы, которые могут повлиять на развитие болезней, включая индекс массы тела, курение, расу и этническую принадлежность.

Синусит вызывает аутоиммунные заболевания

Ученые обнаружили, что ревматическое заболевание, как правило, развивается у пациентов примерно через 7,5 лет после эпизода синусита. При наличии анамнеза синусита риск любого из указанных заболеваний возрастает на 40%. Прямая связь была обнаружена между синуситом и аутоиммунными ревматическими заболеваниями: антифосфолипидным синдромом (риск в 7 раз выше) и синдромом Шегрена (риск в 2 раза выше). Вероятность ревматического диагноза увеличивается с частотой эпизодов синусита.

Авторы исследования отмечают, что их работа имеет ограничения. Большинство выборки (две трети) составляли женщины, большинство пациентов были белой расы, а количество рассмотренных ревматических заболеваний было ограничено. Возможна и обратная причинно-следственная связь: ревматические болезни могут увеличить риск синусита.

В своей работе исследователи также отметили, что бактериальные патогены, ассоциированные с синуситом, могут играть роль в развитии ревматических заболеваний. Синусит также способствует уплотнению артерий, что может увеличить вероятность воспалительных процессов.