Удивительное открытие: у людей синхронизируется мозг

Оказывается, "быть с кем-то на одной волне" ~ это не просто хорошее выражение, а реальный мозговой процесс. Когда вы много общаетесь с кем-то или совершаете совместную работу, ваши мозговые волны синхронизируются.

Синхронизация мозга

Нейроны двух разных людей начинают активизироваться в одних и тех же частях мозга одновременно, создавая в наших головах те же паттерны.

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Ученые сравнивают это с танцующими танец партнерами. Причем чем теснее общение, тем больше происходила синхронизация. К примеру, когда учитель в классе работает с детьми, то волны детей подстраиваются под него – они начинают одинаково мыслить, и обучение проходит быстрее. А если в паре царит любовь, то синхронность мозга просто зашкаливает.

Почему происходит синхронизация

Как именно это работает, и почему наши мозговые волны синхронизируются, ученые пока не знают. Раньше считалось, что синхронность в мышлении рождается после пережитого совместного опыта.

Допустим, люди видели одни и те же вещи или слышали одни и те же истории. Но сейчас исследователи считают, что дело в чем-то другом, и пока неясно, в чем именно. Ученые даже используют слово магия, когда описывает синхронизацию мозга.

В одном ученые точно уверены: этот феномен – штука полезная. Между мозговой синхронностью помогает нам выстраивать социальные связи. По мнению учёных, дальнейшие исследования помогут лучше понять, как происходит человеческое общение.

Изучение этой особенности нашего мозга в перспективе ответит на вопрос, почему мы не можем поладить с кем-то и почему социальная изоляция вредна для здоровья.