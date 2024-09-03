Синдром жареного риса: бактерии, которые вызывают пищевое отравление, впервые поразили член мужчины

38-летний мужчина попал в больницу со стойким воспалением и покраснением на гениталиях. Стало известно, что накануне он участвовал в семейном ужине с рисом и впоследствии занимался вагинальным сексом со своей женой. Впоследствии у него начались симптомы рвоты и жидкого стула.

Необычное поражение члена

Инцидент описали в медицинском центре Американского университета в Бейруте, Ливан, пациент не имел в анамнезе хронических заболеваний, курил и был в моногамных отношениях. При осмотре врачи обнаружили не только покраснение и шелушение кожи полового органа, но и более серьезные признаки воспаления. Для уточнения диагноза был взят мазок из пораженной области.

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На основе полученного анализа врачи начали лечение, включающее отказ от сексуальной активности и нанесение антибактериальной мази с фузидовой кислотой. Уже через несколько дней состояние улучшилось, и за месяц состояние мужчины полностью нормализовалось.

Анализы показали присутствие грамположительных палочек Corynebacterium aurimocosum и Staphylococcus epidermitis, что является нормой для кожной флоры, однако выявление Bacillus cereus, обычно связанного с пищевыми отравлениями, привлекла внимание специалистов.

Что известно о синдроме жареного риса

Эта патогенная бактерия, вырабатывающая энтеротоксины, может вызвать симптомы гастроэнтерита через 6 – 15 часов после употребления зараженных продуктов. Впервые зафиксированный случай такого типа половой инфекции свидетельствует о возможности разнообразных клинических проявлений B. cereus.

Такое отравление прозвали !синдромом жареного риса!": если оставить блюдо при комнатной температуре, в нем могут вырабатываться токсины, ведущие к рвоте и не уничтожающиеся при повторном нагревании.

Виновником может выступать не только рис, но и картофель, макароны и сыр. Диарея чаще всего возникает на фоне аналогичного отравления мясом, молоком, овощами и рыбой. И люди, и животные восприимчивы к пищевой инфекции, вызванной B. cereus, однако к смерти она приводит редко.